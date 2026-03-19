Scuola dell’infanzia “I Bambini di Beslan”: istituita una terza sezione sperimentale a tempo pieno per l’anno scolastico 2026/2027

Comunicato stampa

La Giunta comunale di Civitavecchia ha approvato la delibera per l’istituzione di una terza sezione sperimentale a tempo pieno presso la Scuola dell’infanzia comunale paritaria “I Bambini di Beslan”, a partire dall’anno scolastico 2026/2027.

Il provvedimento nasce dalla forte richiesta delle famiglie: sono infatti pervenute 30 domande di iscrizione, di cui ben 24 per il tempo pieno. L’Amministrazione ha quindi deciso di ampliare l’offerta educativa per garantire l’accoglienza di tutti i bambini, nel rispetto degli standard qualitativi e delle normative vigenti, anche in presenza di alunni con bisogni educativi speciali.

L’attivazione della nuova sezione sarà accompagnata dall’assunzione di un’insegnante a tempo pieno e determinato, così da assicurare la piena copertura del servizio e mantenere elevata la qualità dell’offerta educativa.

”Con l’istituzione della nuova classe sperimentale a tempo pieno – dichiara l’Assessora all’Istruzione Stefania Tinti – diamo una risposta concreta alle esigenze delle famiglie del territorio. Si tratta di un passo in avanti significativo nella qualità del servizio educativo comunale, che si rafforza e si amplia senza gravare sui cittadini”.

”Non è prevista alcuna modifica alle rette perciò che concerne gli asili nido – prosegue l’Assessora – e, anzi, abbiamo previsto una netta diminuzione dei costi per i servizi aggiuntivi, che passano da 45 euro a 20/25 euro. Un segnale chiaro dell’attenzione che l’Amministrazione riversa alle famiglie, le cui esigenze sono state ascoltate e tradotte in azioni concrete”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Comune per il potenziamento dei servizi educativi e per il sostegno alla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, confermando la centralità delle politiche per l’infanzia nell’azione amministrativa.