19 Marzo, 2026
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Il Bookstore Mondadori raddoppia: inaugurata la nuova sede a Bracciano

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Questa mattina, a Bracciano, in via dei Cappuccini n. 8, è successo qualcosa di magico: ha aperto una nuova libreria. Il Bookstore Mondadori di Manziana raddoppia, arrivando anche a Bracciano. L’apertura di un luogo pieno di innumerevoli storie, ordinate sugli scaffali e pronte per essere lette e studiate, è qualcosa che allarga i confini e sposta l’orizzonte delle nostre conoscenze.

A fare gli onori di casa, con la consueta classe e competenza, sono state Eleonora Brini, Manuela Bianchi e Marta Mancini. È bastato il taglio del nastro, alla presenza dell’assessora alla Cultura Biancamaria Alberi, per capire di trovarsi in uno spazio che fa bene: lo si percepisce dal profumo, dai colori delle copertine, dalla ricchezza che si prova quando si prende un libro e si sfogliano le sue pagine, immaginando trame e suoni.

Sono bastati pochi minuti tra i locali della nuova libreria per stimolare tutti i sensi, e sarà così per chiunque vorrà tornare. La presenza, durante l’inaugurazione, di esponenti sia della maggioranza sia dell’opposizione del Comune di Bracciano dimostra che la cultura sa creare momenti di condivisione.

L’apertura di un nuovo spazio culturale rappresenta un gesto significativo in un periodo segnato da divisioni e conflitti: un invito a costruire ponti e a contrastare quei muri che, ieri come oggi, generano tragedie.

E il fatto che, fino a poco tempo fa, nei medesimi locali si trovasse un negozio di surgelati, rende ancora più evidente il cambio di prospettiva: dove prima c’era freddo, ora ci sono storie.

Lorenzo Avincola  redattore de L’agone

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