Explora inaugura “A bocca aperta”, un nuovo allestimento interattivo per scoprire il sorriso, il corpo e le buone abitudini di igiene orale

Comunicato stampa

Il Museo dei Bambini di Roma inaugura, con Oral-B e Procter & Gamble



Explora, il Museo dei Bambini di Roma, presenta al pubblico A bocca aperta, il nuovo allestimento interattivo e permanente realizzato in collaborazione con Oral-B, il brand di Procter & Gamble leader del mercato dell’igiene orale, pensato per accompagnare bambine e bambini alla scoperta della bocca, dei denti e dell’igiene orale attraverso il gioco.

Nato con l’obiettivo di trasformare contenuti scientifici in esperienze ludiche e coinvolgenti, A bocca aperta propone un percorso di apprendimento attivo composto da quattro postazioni interattive. Un ambiente progettato per stimolare curiosità e consapevolezza, in cui il gioco diventa strumento per costruire conoscenza e interiorizzare buone abitudini. Il percorso invita a prendersi cura di sé fin da piccoli, favorendo l’esperienza diretta e la scoperta condivisa attraverso un linguaggio chiaro, accessibile e inclusivo. Le attività proposte permettono di sperimentare in prima persona il corretto processo di pulizia di denti e lingua, rafforzare l’autostima, sviluppare creatività e interesse artistico e comprendere come l’igiene orale sia fondamentale per la salute di tutto il corpo.

«In Oral-B crediamo che l’igiene orale sia un elemento centrale della salute generale, a tutte le età. Per questo promuoviamo un approccio fondato su evidenze scientifiche, accompagnando adulti e bambini nell’adozione di corrette abitudini quotidiane e sottolineando l’importanza della prevenzione fin dai primi anni di vita – ha dichiarato Jessica D’Avino, Direttrice Marketing e Media Oral Care Italia di Procter & Gamble. Sappiamo, ad esempio, che i bambini con una scarsa igiene orale hanno fino a quattro volte più probabilità di sviluppare carie in età adulta: instaurare già da piccoli una routine di spazzolamento due volte al giorno, utilizzando uno spazzolino elettrico ed un dentifricio al fluoro – che aiuta a proteggere lo smalto e a contrastare la formazione della placca – oltre ad effettuare controlli periodici dal dentista, è quindi fondamentale. Iniziative come “A bocca aperta” permettono di avvicinare i più piccoli a questi temi in modo semplice e coinvolgente, contribuendo a costruire una cultura della prevenzione a beneficio della salute della bocca e del benessere complessivo della persona».

«Il museo dei bambini è da sempre un luogo in cui l’esplorazione e il gioco sono strumenti concreti per apprendere concetti anche scientifici. Siamo grati di aver avuto la possibilità di realizzare un nuovo allestimento dedicato all’igiene orale che permette ai bambini e alle bambine di scoprire una parte fondamentale del nostro corpo, approfondire l’igiene orale, toccando anche storia dell’arte, biologia e società con esperienze pensate ad hoc. Ci piace anche sottolineare che il nostro intento è stato quello di pensare a un allestimento in grado di far vivere il proprio sorriso con consapevolezza e felicità, celebrandone e valorizzandone l’unicità» ha dichiarato Patrizia Tomasich, presidente di Explora, il Museo dei Bambini di Roma.

«La Società Italiana di Odontoiatria Infantile promuove la salute orale come parte integrante della salute generale, sostiene la prevenzione precoce e l’educazione delle famiglie al mantenimento del benessere orale e valorizza protocolli scientificamente validi e un approccio multidisciplinare. L’obiettivo è garantire benessere, funzione e qualità di vita lungo tutto l’arco della crescita» ha dichiarato il Dr. Marco Moscati, Membro del consiglio direttivo SIOI (Società Italiana Odontoiatria Infantile), Odontoiatra – Specialista in Odontoiatria Pediatrica.

«La Società Italiana di Pediatria nella sua lunga storia, che attraversa ormai tre secoli, ha nella sua mission la cura dei bambini. Nella cura dei bambini è fondamentale la prevenzione e l’educazione “alla salute” del bambino e della sua famiglia. Certamente la prevenzione delle malattie del cavo orale e della dentizione in particolare rientrano tra i fini da perseguire. È importante che i caregivers, in primis, e, non appena possibile, anche i bambini sappiano che una corretta igiene del cavo orale e un’alimentazione sana contribuiscono allo sviluppo di una buona salute orale. Imparare sin da piccolissimi le corrette pratiche dell’igiene orale è fondamentale per sviluppare e consolidare abitudini positive per tutta la vita. Prima si comincia meglio è, i pediatri devono comunicarlo ai genitori e ai bambini, e i genitori possono certamente dare in primis un buon esempio» ha dichiarato la Dr.ssa Anna Maria Musolino, Componente della Comm. Farmacologia Pediatrica della Società italiana di Pediatria e Resp.le UOS Pediatria dell’emergenza dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

A bocca aperta si inserisce nell’ambito di P&G per l’Italia, il programma di cittadinanza d’impresa attraverso il quale Procter & Gamble promuove su tutto il territorio nazionale progetti di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale: un impegno che riconosce un ruolo centrale all’educazione delle giovani generazioni, già al centro di iniziative realizzate in passato insieme a Explora. In questo contesto, nel 2021 il Museo dei Bambini di Roma aveva ospitato Gioco di squadra, un exhibit sviluppato con il supporto di Procter & Gamble e Corepla per avvicinare bambine e bambini ai temi dell’Economia Circolare e del corretto recupero e riutilizzo degli imballaggi in plastica.

L’allestimento si sviluppa come un vero e proprio viaggio esperienziale:

A bocca aperta. Una grande bocca in scala accoglie bambine e bambini, invitandoli a ricostruire l’arcata dentale inferiore, riconoscere le diverse tipologie di denti e scoprire lingua e papille gustative attraverso un approccio giocoso e stimolante.

Una grande bocca in scala accoglie bambine e bambini, invitandoli a ricostruire l’arcata dentale inferiore, riconoscere le diverse tipologie di denti e scoprire lingua e papille gustative attraverso un approccio giocoso e stimolante. Missione bocca sana. Una postazione touch consente di simulare il corretto spazzolamento di denti e lingua, aiutando a interiorizzare le buone pratiche di igiene orale tramite un’esperienza digitale interattiva.

Una postazione touch consente di simulare il corretto spazzolamento di denti e lingua, aiutando a interiorizzare le buone pratiche di igiene orale tramite un’esperienza digitale interattiva. Sorridi! Un’attività dedicata all’osservazione della conformazione del cranio e delle dentature di quattro specie differenti. Il confronto favorisce la curiosità scientifica e offre uno sguardo originale sulla biodiversità.

Un’attività dedicata all’osservazione della conformazione del cranio e delle dentature di quattro specie differenti. Il confronto favorisce la curiosità scientifica e offre uno sguardo originale sulla biodiversità. Un capolavoro di sorriso! Grazie a una tecnologia di face tracking, bambine e bambini possono interagire con celebri ritratti della storia dell’arte, giocando con i sorrisi e creando immagini sorprendenti. Un’esperienza che unisce creatività, tecnologia e patrimonio culturale, trasformando i più piccoli in protagonisti e protagoniste.

A completare il percorso, Storia dello spazzolino, un grande pannello di approfondimento dedicato all’evoluzione dello spazzolino: un racconto visivo pensato per le nuove generazioni, che promuove consapevolezza e conoscenza attraverso contenuti accessibili.

A bocca aperta è un progetto che integra educazione scientifica, gioco e creatività, rafforzando l’impegno di Explora nella promozione del benessere e dell’apprendimento esperienziale fin dall’infanzia.

Informazioni su Oral-B. Oral-B® aiuta le persone a prendersi cura della propria igiene orale quotidiana, offrendo strumenti e soluzioni per spazzolare i denti come veri professionisti. Fondata nel 1950 da un parodontologo californiano che inventò uno spazzolino innovativo per permettere ai suoi pazienti di mantenere denti e gengive sani anche a casa, Oral-B® è rimasta fedele alla sua missione nel tempo. Oggi Oral-B® è leader mondiale nel mercato degli spazzolini, un settore dal valore di oltre 5 miliardi di dollari. Il marchio fa parte di Procter & Gamble Company e offre un’ampia gamma di prodotti, tra cui spazzolini elettrici e manuali, dentifrici per adulti e bambini, idropulsori orali e soluzioni per l’igiene interdentale.

Informazioni su P&G. I prodotti P&G sono utilizzati da quasi 5 miliardi di persone al mondo. La Procter & Gamble possiede uno dei più importanti portafogli di marchi di qualità tra i quali: Dash®, Fairy®, Lenor®, Mastro Lindo®, Swiffer®, Viakal®, AZ®, Oral-B®, Olaz®, Pantene®, Head&Shoulders®, Gillette®, Venus®, Braun®. P&G opera in 70 paesi nel mondo e in Italia è presente dal 1956. Per maggiori informazioni visita il sito https://it.pg.com e segui gli account LinkedIn (@Procter&GambleItalia), Instagram (@proctergambleit) e Youtube (@proctergambleit).

Informazioni su P&G per l’Italia. “P&G per l’Italia” è il più importante programma di cittadinanza di impresa mai avviato da P&G nel nostro Paese. Lanciato nel 2021, il programma prevede il sostegno alla realizzazione di azioni concrete nell’ambito della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale. Obiettivo: contribuire in modo sempre più significativo e concreto a creare un futuro migliore per tutti affinché nessuno resti indietro. https://it.pg.com/pg-per-l-italia/

Explora, museo dei bambini di Roma. Explora è una struttura permanente nel cuore di Roma, attiva dal 2001, dedicata a bambine e bambini da 0 a 11 anni. Da 20 anni, è il punto di riferimento per l’educazione informale e per le attività creative per le famiglie, le scuole e il mondo dell’infanzia. Uno spazio in cui l’esplorazione e il gioco si trasformano in un’esperienza di crescita, di condivisione e di scoperta: con i suoi 2.000 mq di installazioni interattive dedicate a Scienza, Nuove Tecnologie, Sostenibilità ambientale, Parità di genere, Arte e Ricerca.