19 Marzo, 2026
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Bracciano: presentazione del libro “Soggetti che si lasciano – Come separarsi restando tutti vivi”

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presentazione libro Bracciano
Dalla pagina Facebook del Comune
L’Amministrazione Comunale di Bracciano invita la cittadinanza alla presentazione del libro di Giuseppe D’Amore, dedicato al tema della prevenzione della violenza nelle relazioni e nei momenti di separazione.
Un incontro di riflessione e dialogo con l’autore insieme alle istituzioni e alle realtà del territorio impegnate nelle politiche di genere.
21 marzo 2026 – ore 16.30
Sala Consiliare – Piazza IV Novembre 6, Bracciano
Intervengono:
Marco Crocicchi – Sindaco
Giulia Sala – Presidente Consiglio Comunale
Barbara Busetto – Responsabile Centro Donna Pandora Onlus
Evento promosso da Sportello Centro Donna Pandora Onlus e Rete LIA – Libere Insieme Associazioni del Territorio.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
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