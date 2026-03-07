SANITÀ; D’AMATO: MEDICO GETTONISTA GUADAGNA 35MILA EURO IN UN MESE, INTERROGAZIONE A ROCCA

Comunicato stampa

“Un medico gettonista ha guadagnato in un solo mese 35 mila euro. Presento un’interrogazione urgente a Rocca. Come è possibile che, nonostante le indicazioni date a livello nazionale e le rassicurazioni del ministro Schillaci, nel Lazio si ricorra ancora ai medici gettonisti?

Come è possibile che vi sia un medico a partita IVA di più di 70 anni che nella Asl di Frosinone copre addirittura 36 turni in un mese percependo lo stipendio di dieci medici messi assieme? Serve immediatamente fare chiarezza e il presidente Rocca deve rispondere di questa situazione.

Preparerò un esposto all’ispettorato del lavoro e ai Carabinieri del NAS per verificare se sono state rispettate le normative nazionali ed europee e soprattutto come è possibile garantire così la sicurezza dei pazienti”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato.