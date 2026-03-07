Four Friends celebra l’8 marzo con un omaggio speciale alle donne: caffè, rosa e un aperitivo creato per loro

A Bracciano c’è un luogo che, più di altri, ha fatto dell’accoglienza un’arte quotidiana. Il Four Friends, raffinato caffè–pasticceria–bistrot–cocktail bar di Via Braccianese Claudia 59, (prenotazioni: +39 06 87670096) inaugura anche quest’anno la sua tradizione più amata: in occasione dell’8 marzo, tutte le donne riceveranno un caffè offerto dai “4 amici” e, la sera, una rosa elegante per accompagnare l’aperitivo ideato appositamente per loro. Un gesto semplice e gentile, che racconta molto dello spirito del locale e dell’attenzione che dedica ai suoi ospiti.

Lo conferma anche Massimo Nervegna, uno dei proprietari, che racconta come questa ricorrenza sia diventata un appuntamento irrinunciabile per il Four Friends, un modo gentile per celebrare le ragazze di tutte le età con un’atmosfera curata, un servizio impeccabile e un tocco di romanticismo.

Tra tradizione e creatività: le specialità del Four Friends

Il locale, noto per la sua versatilità, dalle colazioni ai cocktail, passando per pranzi, pinse, dolci e aperitivi, si prepara a un marzo ricco di iniziative.

La campagna del fritto dedicata alla festa del papà porterà in tavola le immancabili zeppole di San Giuseppe, affiancate da altri dolci tipici preparati artigianalmente dalla loro eccellente pasticceria, ma il fiore all’occhiello del periodo per il Four Friends sarà la produzione delle colombe che è già in fermento, con varianti che spaziano dalla ricetta tradizionale alle versioni più golose al pistacchio, al cioccolato, al whisky e a creme particolari che cambiano di anno in anno.

Dopo il successo dei panettoni natalizi, andati letteralmente a ruba, tanto che lo stesso Nervegna è riuscito ad assaggiarne solo una fetta di un esemplare messo in disparte per sbaglio, la produzione pasquale sarà ampliata per soddisfare una richiesta sempre crescente.

Il ritorno delle degustazioni “all you can eat”

Tra le iniziative più attese tornano anche le degustazioni a tema “all you can eat”, molto apprezzate per la qualità e il costo contenuto. A fine marzo, il 28 e il 29, sarà protagonista la Puglia, mentre ad aprile, il 25 e il 26, toccherà alla Lucania con i suoi sapori intensi e autentici. Il 17 aprile sarà, invece, dedicato al territorio: l’Alta Tuscia verrà raccontata attraverso i suoi prodotti tipici, selezionati con cura e abbinati a vini scelti dopo una ricerca approfondita sulle lavorazioni tradizionali, sulle condizioni climatiche e sulle radici culturali che rendono unica la gastronomia etrusca associando alla enorme cultura storica e artistica del territorio anche quella culinaria, altrettanto importante.

Cocktail d’autore e serate dedicate

Il Four Friends, che già vanta un’ottima reputazione per i suoi cocktail, tra i più ordinati spiccano margarita, cordiale e un cappuccino considerato tra i migliori della zona, sta lavorando a una nuova linea di drink d’autore, studiati appositamente per il locale. Saranno protagonisti alcolici noti e meno noti, dal saké al whisky alla cachaça, in combinazioni originali pensate per le serate del fine settimana, quando il locale si trasforma in un punto di riferimento per chi cerca qualità, atmosfera e creatività.

Un locale che conquista: qualità, accoglienza e un’anima poliedrica

Il Four Friends è ormai una realtà consolidata a Bracciano: un bistrot luminoso, con ampie vetrate e un ambiente accogliente, capace di accompagnare i clienti dalla colazione alla cena, fino al dopo-serata. La qualità dei dolci, la varietà delle pinse, la cura del servizio e la professionalità del personale sono tra gli aspetti più apprezzati dai clienti, come confermano le numerose recensioni positive e il punteggio elevato ottenuto sulle principali piattaforme.

È un luogo in cui fermarsi significa concedersi un momento di piacere, che sia un cappuccino perfetto, un aperitivo abbondante, una pinsa fragrante o un dessert artigianale. Un locale che unisce tradizione e innovazione, capace di sorprendere con iniziative sempre nuove e con una cura costante per i dettagli.

L’8 marzo al Four Friends: un invito a festeggiare

L’iniziativa dedicata alla Festa della Donna diventa così il simbolo di un locale che non si limita a servire cibo e bevande, ma costruisce relazioni, crea atmosfera e celebra le persone. Un caffè offerto, una rosa donata con eleganza e un aperitivo pensato per l’occasione sono il modo in cui il Four Friends invita tutte le donne a sentirsi accolte, celebrate e protagoniste.

Un gesto semplice, ma che racconta perfettamente l’anima del locale: attenzione, qualità e un sorriso sempre pronto ad accogliere chi entra.

Riccardo Agresti