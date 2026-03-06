6 Marzo, 2026
Referendum sulla giustizia: incontro pubblico a Cerveteri promosso da Città Futura – Anno Zero

referendum sulla giustizia, incontro pubblico a Cerveteri

Comunicato stampa

In vista delle prossime consultazioni referendarie, il gruppo politico Città Futura – Anno Zero promuove un incontro pubblico di approfondimento dedicato ai quesiti referendari sulla giustizia.
L’appuntamento è fissato per sabato 8 marzo alle ore 10.30 presso il Cinema Moderno di Cerveteri, in via Armando Diaz 29.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza uno spazio di informazione e analisi tecnica sui contenuti dei quesiti referendari. In un panorama informativo spesso frammentato, gli organizzatori intendono favorire un momento di formazione civica basato su analisi e contenuti giuridici, utile a consentire ai cittadini di maturare una scelta consapevole.

«Crediamo che la partecipazione democratica passi innanzitutto dalla conoscenza – spiegano i rappresentanti di Città Futura Anno Zero – il nostro ruolo, in questa occasione, è quello di facilitare un confronto informato. Vogliamo offrire strumenti utili affinché ogni cittadino possa arrivare al voto con un’opinione fondata su elementi concreti e non su slogan».

Il programma dell’incontro prevede la presentazione dei quesiti referendari, l’analisi tecnica dei punti principali della riforma proposta, l’esposizione delle ragioni a favore dell’abrogazione e delle motivazioni per il mantenimento delle norme attuali e, infine, uno spazio finale dedicato alle domande dei cittadini e ai chiarimenti di carattere tecnico.
L’incontro è aperto alla cittadinanza, alle associazioni e agli organi di stampa. La partecipazione è libera.
Vi aspettiamo numerosi

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

