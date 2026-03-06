6 Marzo, 2026
Cons. Rocco Ferraro 6 marzo 2026 palazzo valentini ore 16-30 Protocollo CMRC Retake Roma

Comunicato stampa

Il 6 marzo presso la Sala David Sassoli a Palazzo Valentini (via IV Novembre 119/a) alle 16,30 si terrà la conferenza stampa di presentazione del protocollo d’intesa tra la Città metropolitana di Roma Capitale e Retake Roma, finalizzato a rafforzare la collaborazione attiva tra cittadini e istituzioni per la tutela e il miglioramento del decoro urbano in tutta l’area metropolitana.
Partecipa il Consigliere di Città metropolitana di Roma Capitale Rocco Ferraro, delegato dal Sindaco Gualtieri a Ambiente, aree protette e tutela animali.
L’intesa prevede il rafforzamento della rete dei volontari, lo sviluppo di nuovi progetti territoriali, la formazione di cittadini attivi e la diffusione di strumenti di collaborazione tra amministrazioni e comunità locali, in coerenza con il Regolamento metropolitano sulla cura e rigenerazione dei beni comuni.
«Con la firma di questo Protocollo compiremo un salto di scala nella partecipazione civica, portando la collaborazione tra istituzioni e volontariato organizzato dall’ambito comunale a quello metropolitano.
Vogliamo rafforzare e ampliare la rete di cittadini attivi che già oggi si prendono cura del territorio e costruire, insieme a Retake, nuovi percorsi di formazione e progetti di cura condivisa in tutti i Comuni della Città metropolitana. Il volontariato civico è una risorsa strategica per la tutela degli spazi pubblici e per la crescita di comunità più responsabili, inclusive e consapevoli: per questo la Città metropolitana di Roma Capitale punta con convinzione sulla partecipazione dei cittadini», dichiara Rocco Ferraro, Consigliere delegato ad Ambiente, Transizione Ecologica, Aree protette e Tutela degli Animali della Città metropolitana di Roma Capitale.
