Concorsi pubblici a Cerveteri a tempo indeterminato, fissata la data per le prove selettive

Riceviamo e pubblichiamo

L’Assessore al Personale del Comune di Cerveteri Gazzella: “Un impegno preso e mantenuto, un investimento per il nostro Ente”

Sono state pubblicate le date per le prove selettive per i concorsi pubblici per titoli ed esami per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel Comune di Cerveteri.

La prova si svolgerà all’interno dell’Istituto Enrico Mattei di Cerveteri: sul sito Istituzionale dell’Ente e sul portale Inpa, al quale è possibile accedervi utilizzando le proprie credenziali, è possibile verificare data e orario di convocazione. Le date sono quelle di lunedì 11 e giovedì 14 maggio.

“Quello dei concorsi era uno dei principali obiettivi che insieme all’Amministrazione comunale tutta mi ero prefissato nel momento in cui sono entrato in Giunta – ha dichiarato Alessandro Gazzella, Assessore al Bilancio e al Personale del Comune di Cerveteri – rappresentano un investimento sul futuro del nostro Ente e della nostra città: incrementiamo l’organico e soprattutto ci dotiamo di una graduatoria comunale di istruttori contabili, amministrativi, vigili e tecnici, dove in un futuro, sia noi che altri Enti pubblici, potranno attingere per assumere nuovo personale”.

“Abbiamo ricevuto un numero di iscrizioni davvero importante, testimonianza anche di quanto un Ente come il nostro sia appetibile da un punto di vista lavorativo – ha aggiunto l’Assessore Gazzella – per questo, ci tengo anche a rivolgere un sentito ringraziamento a tutta la nostra macchina amministrativa che in questi mesi ha svolto un lavoro davvero importante e delicato affinché si potesse arrivare alle prove selettive di maggio, ed in particolar modo il nostro Dirigente il Dottor Emiliano Magnosi e tutto il servizio Risorse Umane e Personale.

Colgo l’occasione per fare un caloroso in bocca al lupo a tutti i partecipanti e per invitarli a verificare su Inpa tutte le comunicazioni inserite”.

Commenta la pubblicazione delle date della prova selettiva anche il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che dichiara: “Ci tengo a ringraziare l’Assessore al Personale Alessandro Gazzella, che dando seguito ad una precisa volontà dell’Amministrazione comunale tutta, insieme al Dirigente Magnosi e all’ufficio Risorse Umane ci ha portati alla pubblicazione dei concorsi e oggi, alla programmazione delle prime prove.

Si tratta di un passo importante, che la città attendeva da tempo. Avremo infatti una nostra graduatoria, nella quale mi auguro di poter trovare anche tanti giovani e cittadini di Cerveteri. A tutti, un caloroso in bocca al lupo!”