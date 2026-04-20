Terra dei Sapori – Il gusto del turismo lento: nel Parco Bracciano-Martignano, tre appuntamenti gratuiti tra gusto, territorio e scoperta

Comunicato stampa
Tre appuntamenti gratuiti in tre sabati consecutivi, il 16, 23 e 30 maggio 2026,
nei comuni di Manziana, Bassano Romano e Trevignano Romano del Parco
Naturale Regionale Bracciano-Martignano, tra degustazioni, laboratori e visite
guidate, per conoscere il territorio con un altro passo.
Bracciano, 20 aprile 2026 – Prenderà il via a maggio, il progetto diffuso articolato in
tre appuntamenti nel Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano. Pensato per
intrecciare paesaggio, produzioni locali, cultura dell’accoglienza e conoscenza diretta
delle attività che danno forma all’identità del territorio, l’iniziativa sceglie il cibo come
chiave di accesso, racconto e valorizzazione.
Questa prima rassegna enogastronomica e di turismo esperienziale, nata per rafforzare
il legame tra comunità, prodotti e paesaggio, rappresenta il primo tassello di una strategia più ampia e lungimirante, orientata a costruire nel tempo un coinvolgimento sempre più attivo e articolato dei comuni del Parco.
Tre le tappe, tre i pomeriggi, tre i luoghi di riferimento per un unico itinerario da vivere
tra assaggi, laboratori, visite guidate e momenti di approfondimento. Un percorso tra
specialità locali, paesaggi e filiere, in cui il cibo diventa esperienza, racconto e occasione
di scoperta.
In ogni data, accanto all’azienda che accoglie il pubblico, saranno presenti altre realtà
produttive con degustazioni, laboratori e incontri dedicati, secondo una formula pensata
per favorire il senso di comunità, l’integrazione tra esperienze diverse e una narrazione
condivisa del territorio.
Ad aprire il percorso, il 16 maggio a Manziana, sarà Manth – Birrificio Botanico,
realtà locale di birra artigianale che ha fatto della sperimentazione e della ricerca
botanica due tratti distintivi della propria identità.
La seconda tappa, il 23 maggio a Bassano Romano, farà base presso la Società
Cooperativa Agricola Nocciola Romana, espressione di una tradizione consolidata
nella coltivazione, nella promozione e nella lavorazione in diverse trasformazioni della
Nocciola Tonda Gentile Romana.
Chiude l’evento diffuso l’appuntamento del 30 maggio a Trevignano Romano, che
sarà ospitato da Cantine Capitani, radicata realtà del panorama vitivinicolo locale, che
oggi racconta il territorio attraverso una produzione che affianca vitigni autoctoni a
varietà internazionali IGP Lazio. –
Giovedì 23 aprile alle ore 16,30, presso la Sede Unica del Parco Naturale
Regionale Bracciano-Martignano, in Via Aurelio Saffi 4/A a Bracciano, nel corso
della conferenza stampa verranno svelate le realtà produttive presenti in ciascuna data,
il programma dei laboratori e il dettaglio delle attività previste nelle tre giornate.
Terra dei Sapori in breve
Terra dei Sapori – Il gusto del turismo lento
Una rassegna diffusa del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano pensata per
valorizzare il territorio attraverso il cibo, mettendo in relazione paesaggio, produzioni
locali, accoglienza e conoscenza diretta delle realtà produttive.
Le tappe
16 maggio 2026 – Manziana
Manth – Birrificio di Manziana
23 maggio 2026 – Bassano Romano
Cooperativa della Nocciola Romana
30 maggio 2026 – Trevignano Romano
Cantine Capitani
Orario
15:00 – 19:30
Ingresso gratuito