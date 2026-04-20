Terra dei Sapori – Il gusto del turismo lento: nel Parco Bracciano-Martignano, tre appuntamenti gratuiti tra gusto, territorio e scoperta

Comunicato stampa

Tre appuntamenti gratuiti in tre sabati consecutivi, il 16, 23 e 30 maggio 2026,

nei comuni di Manziana, Bassano Romano e Trevignano Romano del Parco

Naturale Regionale Bracciano-Martignano, tra degustazioni, laboratori e visite

guidate, per conoscere il territorio con un altro passo.

Bracciano, 20 aprile 2026 – Prenderà il via a maggio, il progetto diffuso articolato in

tre appuntamenti nel Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano. Pensato per

intrecciare paesaggio, produzioni locali, cultura dell’accoglienza e conoscenza diretta

delle attività che danno forma all’identità del territorio, l’iniziativa sceglie il cibo come

chiave di accesso, racconto e valorizzazione.

Questa prima rassegna enogastronomica e di turismo esperienziale, nata per rafforzare

il legame tra comunità, prodotti e paesaggio, rappresenta il primo tassello di una strategia più ampia e lungimirante, orientata a costruire nel tempo un coinvolgimento sempre più attivo e articolato dei comuni del Parco.

Tre le tappe, tre i pomeriggi, tre i luoghi di riferimento per un unico itinerario da vivere

tra assaggi, laboratori, visite guidate e momenti di approfondimento. Un percorso tra

specialità locali, paesaggi e filiere, in cui il cibo diventa esperienza, racconto e occasione

di scoperta.

In ogni data, accanto all’azienda che accoglie il pubblico, saranno presenti altre realtà

produttive con degustazioni, laboratori e incontri dedicati, secondo una formula pensata

per favorire il senso di comunità, l’integrazione tra esperienze diverse e una narrazione

condivisa del territorio.

Ad aprire il percorso, il 16 maggio a Manziana, sarà Manth – Birrificio Botanico,

realtà locale di birra artigianale che ha fatto della sperimentazione e della ricerca

botanica due tratti distintivi della propria identità.

La seconda tappa, il 23 maggio a Bassano Romano, farà base presso la Società

Cooperativa Agricola Nocciola Romana, espressione di una tradizione consolidata

nella coltivazione, nella promozione e nella lavorazione in diverse trasformazioni della

Nocciola Tonda Gentile Romana.

Chiude l’evento diffuso l’appuntamento del 30 maggio a Trevignano Romano, che

sarà ospitato da Cantine Capitani, radicata realtà del panorama vitivinicolo locale, che

oggi racconta il territorio attraverso una produzione che affianca vitigni autoctoni a

varietà internazionali IGP Lazio. –

Giovedì 23 aprile alle ore 16,30, presso la Sede Unica del Parco Naturale

Regionale Bracciano-Martignano, in Via Aurelio Saffi 4/A a Bracciano, nel corso

della conferenza stampa verranno svelate le realtà produttive presenti in ciascuna data,

il programma dei laboratori e il dettaglio delle attività previste nelle tre giornate.

Terra dei Sapori in breve

Terra dei Sapori – Il gusto del turismo lento

Una rassegna diffusa del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano pensata per

valorizzare il territorio attraverso il cibo, mettendo in relazione paesaggio, produzioni

locali, accoglienza e conoscenza diretta delle realtà produttive.

Le tappe

16 maggio 2026 – Manziana

Manth – Birrificio di Manziana

23 maggio 2026 – Bassano Romano

Cooperativa della Nocciola Romana

30 maggio 2026 – Trevignano Romano

Cantine Capitani

Orario

15:00 – 19:30

Ingresso gratuito