5 Marzo, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

Fuga di gas al Cerreto: tecnici al lavoro, sospesa temporaneamente l’erogazione per motivi di sicurezza

0
143
Ladispoli

Comunicato stampa

L’Amministrazione comunale di Ladispoli informa i cittadini che nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 4 marzo, intorno alle ore 19:00, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel quartiere Cerreto a seguito di una segnalazione relativa a una possibile fuga di gas.

L’intervento dei pompieri è stato immediato e ha consentito di mettere in sicurezza l’area. I tecnici dell’azienda che gestisce il servizio di distribuzione del gas nel quartiere sono tuttora al lavoro per individuare e risolvere definitivamente il problema.

In via precauzionale e in accordo con la società di gestione, si è deciso di procedere alla chiusura temporanea dei serbatoi principali, al fine di prevenire qualsiasi rischio e garantire la massima sicurezza per i residenti.

La sospensione dell’erogazione del gas interessa attualmente circa 1.200 utenze del quartiere Cerreto. Le squadre tecniche stanno operando senza sosta con l’obiettivo di ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile e riportare la situazione alla normalità.

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare costantemente l’evolversi della situazione. Eventuali aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati attraverso i canali istituzionali e i profili social ufficiali del Comune di Ladispoli.

Ufficio Stampa Comune di Ladispoli

Articolo precedente
“La Donna nella Storia tra Amore e Tragedia” ideato da Agostino De Angelis
Articolo successivo
A SCUOLA CON GRANA PADANO TORNA A LADISPOLI PAOLO PARISSE, FORMATORE DEL CONSORZIO TUTELA GRANA PADANO “SIETE UN VALORE DEL SISTEMA-ITALIA”

Ultimi articoli

Scuola

A SCUOLA CON GRANA PADANO TORNA A LADISPOLI PAOLO PARISSE, FORMATORE DEL CONSORZIO TUTELA GRANA PADANO “SIETE UN VALORE DEL SISTEMA-ITALIA”

Eventi

“La Donna nella Storia tra Amore e Tragedia” ideato da Agostino De Angelis

Eventi

“ROMPERE IL SILENZIO”: fiaccolata rumorosa ad Anguillara Sabazia

Eventi

Al teatro De Foucauld “Odissea, il tempo e l’amore”

Eventi

Al teatro Charles de Foucauld di Bracciano lo spettacolo ” Una ladra per amica”

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it