“DINAMICHE DI INGANNO”, Incontro informativo organizzato dal comune di Trevignano.

attenti alle truffe

Comunicato stampa

Nell’ambito della strategia di prevenzione e informazione del territorio, coordinato un incontro pubblico con Arma dei Carabinieri e Associazione Ricreativa Trevignanese.
Le dinamiche dell’inganno, colpiscono spesso in maniera subdola e non possiamo pensare che “colpiscano solo gli altri”.
Informarsi è importante per capire e scoprire quali soluzioni e comportamenti adottare per difendere se stessi ed i nostri cari.
Luca Galloni
Viola Catena
Elio Gazzella
Daniela Simeoni
Massimo Riti
Monica Silenzi
Dario Sforzini
APT Trevignano Romano
