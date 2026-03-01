1 Marzo, 2026
SEGNALAZIONE DI GRAVE SITUAZIONE DI PERICOLO A VIA CAPOCROCE A TEVIGNANO

SEGNALAZIONE DI BUCHE A TREVIGNANO

Dalla segnalazione di un cittadino

Con la presente desidero segnalare la grave situazione di pericolo in cui versa Via Capocroce a causa della carente manutenzione stradale degli ultimi anni.
Il manto stradale risulta profondamente deteriorato, con la presenza di numerose buche e voragini, alcune delle quali superano i 10 centimetri di profondità. Tale stato rappresenta un rischio concreto per l’incolumità di pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti.
La criticità è ulteriormente aggravata dalla totale assenza di illuminazione pubblica e dall’inefficienza del sistema di raccolta delle acque piovane. Si segnala, inoltre, che nel tratto recentemente riqualificato le caditoie risultano ostruite da sacchi di plastica, causando allagamenti sistematici a ogni precipitazione.
Chiedo pertanto un intervento di messa in sicurezza immediato e tempestivo, volto a ripristinare le condizioni di agibilità della strada e a prevenire danni a cose o persone derivanti dalla prolungata incuria del tratto indicato.
Guido Jungano
   
