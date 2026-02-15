Un bel pomeriggio di carnevale a Bracciano

Dal profilo facebook del sindaco di Bracciano,
Un pomeriggio di 𝐬𝐨𝐥𝐞, dopo tanta pioggia, ha riportato nel cuore di Bracciano il sorriso più bello.
Il 𝐂𝐚𝐫𝐧𝐞𝐯𝐚𝐥𝐞 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐞𝐬𝐞 ha riempito le vie di 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐫𝐢, 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚 e 𝐚𝐥𝐥𝐞𝐠𝐫𝐢𝐚, grazie all’impegno dell’𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐧𝐞𝐯𝐚𝐥𝐞, di 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐢 𝐫𝐢𝐨𝐧𝐢 e delle 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 del territorio, che ancora una volta hanno dimostrato cosa significa fare 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀.
Un applauso speciale alle 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐞 𝐞 𝐚𝐢 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐢 dell’𝐀𝐬𝐢𝐥𝐨 𝐍𝐢𝐝𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞, della 𝟑𝐇 𝐒𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚 𝐕𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐋𝐞𝐜𝐜𝐢 e 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐎𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐕𝐢𝐠𝐧𝐚 𝐝𝐢 𝐕𝐚𝐥𝐥𝐞, protagonisti con la loro energia e spontaneità.
Un ringraziamento sentito a chi ha reso possibile lo svolgimento dell’evento in 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚:
alla 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞, alla 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞, alla 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞 𝐀𝐍𝐂, alla 𝐂𝐫𝐨𝐜𝐞 𝐑𝐨𝐬𝐬𝐚 (e a tutte le realtà di supporto sanitario presenti).
Dietro ogni festa riuscita c’è tanto lavoro silenzioso, fatto di 𝐜𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨, 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ e 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞.
Bracciano ha dimostrato ancora una volta di essere una 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭𝐚, viva e capace di stare insieme.
Ci rivediamo martedì 17 febbraio in centro e domenica 22 febbraio a Bracciano nuova!
Grazie a Giovanni Maramici per le belle foto!
Marco Crocicchi