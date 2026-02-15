16 Febbraio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

IL CARNEVALE CANALESE, UNA BELLA MATTINATA DI FESTA

0
77

Complice il sole, a Canale la domenica mattina ha assunto la leggerezza dei coriandoli e il colore delle stelle filanti.

La musica, il sorriso e le grida allegre dei bambini, la spensieratezza, finalmente, degli adulti che almeno per una mattina, hanno diluito i pensieri più seri.

Canale e la sua voglia di fare festa, un’anticipazione, quella del carnevale, che è il preludio dei fitti appuntamenti festosi estivi.

Era presente il sindaco Alessandro Betarelli e il vice sindaco Fabrizio Lavini, che hanno ringraziato tutti i partecipanti e chiunque, con la sua presenza e il suo contributo, hanno consentito questa bella mattinata carnevalesca: la banda musicale E. D’Aiuto, la Protezione Civile, la Polizia Locale.

G.D.P.

 

Articolo precedente
Un bel pomeriggio di carnevale a Bracciano

Ultimi articoli

Eventi

Un bel pomeriggio di carnevale a Bracciano

Società

MOBILITA’ ELETTRICA. Adiconsum porta il proprio contributo alla ricerca per la Commissione Trasporti del Parlamento UE sul Regolamento AFIR

Politica

AISLA in Senato sul tema delle Cure Palliative

Eventi

M’ILLUMINO DI MENO. TREVIGNANO ADERISCE ALLA GIORNATA NAZIONALE DEL RISPARMIO ENERGETICO

Società

REFERENDUM COSTITUZIONALE 2026 – VOTO DOMICILIARE

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it