IL CARNEVALE CANALESE, UNA BELLA MATTINATA DI FESTA

Complice il sole, a Canale la domenica mattina ha assunto la leggerezza dei coriandoli e il colore delle stelle filanti.

La musica, il sorriso e le grida allegre dei bambini, la spensieratezza, finalmente, degli adulti che almeno per una mattina, hanno diluito i pensieri più seri.

Canale e la sua voglia di fare festa, un’anticipazione, quella del carnevale, che è il preludio dei fitti appuntamenti festosi estivi.

Era presente il sindaco Alessandro Betarelli e il vice sindaco Fabrizio Lavini, che hanno ringraziato tutti i partecipanti e chiunque, con la sua presenza e il suo contributo, hanno consentito questa bella mattinata carnevalesca: la banda musicale E. D’Aiuto, la Protezione Civile, la Polizia Locale.

G.D.P.