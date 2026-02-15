MOBILITA’ ELETTRICA. Adiconsum porta il proprio contributo alla ricerca per la Commissione Trasporti del Parlamento UE sul Regolamento AFIR

Comunicato stampa

Adiconsum ha ottenuto un importante riconoscimento per il suo impegno nella promozione della mobilità elettrica. È stata infatti invitata ad inviare un proprio contributo per uno studio commissionato a FIER Sustainable Mobility , dalla Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo (TRAN) e da Transport & Environment sul Regolamento AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation). Vediamo nel dettaglio.

AFIR è il Regolamento europeo (entrato in vigore il 13 aprile 2024) che sostituisce la vecchia direttiva AFID e fa parte del pacchetto “Fit for 55” per ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica nel 2050.

L’obiettivo principale del Regolamento è quello di garantire un’infrastruttura sufficiente, interoperabile e user-friendly per i combustibili alternativi (soprattutto elettricità, idrogeno, metano liquefatto) in tutti i modi di trasporto, eliminando le barriere alla diffusione di veicoli a zero emissioni.

Lo studio di FIER Sustainable Mobility

Lo studio commissionato a FIER dalla Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo (TRAN) e da Transport & Environment analizza la trasparenza, la comparabilità e l’esperienza utente nella tariffazione della ricarica pubblica per veicoli elettrici, supportando la supervisione del Regolamento AFIR.

FIER ha richiesto un parere ad Adiconsum vista la grande esperienza nel settore.

L’impegno di Adiconsum

Adiconsum tratta da più di 10 anni il tema dello sviluppo della sostenibilità integrale in tutti gli ambiti consumeristici, grazie anche a numerosi progetti italiani e europei, curando con attenzione anche la mobilità sostenibile soprattutto quella elettrica.

Negli ultimi tempi, Adiconsum pone molto l’attenzione sulla trasparenza dei prezzi di ricarica delle auto elettriche, sulla comparabilità tra auto termiche ed elettriche e sull’esperienza utente nella ricarica pubblica.

Da più di un anno, Adiconsum ha deciso di monitorare attivamente questo settore realizzando il primo e unico “Osservatorio prezzi delle tariffe di ricarica della mobilità elettrica”, lanciato a dicembre 2024, in collaborazione con TariffEV. Questo strumento ci permette di fornire confronti mensili delle tariffe delle ricariche applicate dai principali 20 operatori italiani e internazionali (CPO e MPS), con l’obiettivo di aumentare la trasparenza del mercato, supportare scelte informate dei consumatori e promuovere tariffe più eque.

Il contributo di Adiconsum alla ricerca sul Regolamento AFIR

Adiconsum ha rilevato le principali criticità e ha avanzato delle proposte.