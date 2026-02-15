15 Febbraio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePolitica

AISLA in Senato sul tema delle Cure Palliative

0
76
AISLA in Senato sulle cure palliative

Comunicato stampa

 
in occasione della Conferenza stampa intersocietaria svoltasi oggi in Senato sul tema
“Le cure palliative nel nuovo contesto dei diritti alla salute”, promossa da SIN, SNO, SICP e AINAT, trasmettiamo per opportuna informazione e diffusione:

Nel dibattito istituzionale aperto oggi, AISLA ha voluto richiamare l’attenzione sul tema delle cure palliative nella SLA, come componente essenziale della presa in carico fin dalla diagnosi, nel quadro dei diritti alla salute, alla dignità e alla qualità della vita.

Di seguito la dichiarazione di Stefania Bastianello, bioeticista e Direttore Tecnico AISLA:

DICHIARAZIONE AISLA

«Per le persone con SLA, le cure palliative non rappresentano l’ultima fase del percorso, ma una componente essenziale della presa in carico fin dalla diagnosi.

La SLA è una patologia ad altissima complessità clinica, assistenziale ed esistenziale: coinvolge progressivamente il corpo, la comunicazione, la respirazione, le relazioni, la vita quotidiana della persona e della sua famiglia. Integrare precocemente le cure palliative significa prendersi cura della persona nella sua interezza, garantendo controllo dei sintomi, sostegno psicologico e sociale, accompagnamento alle scelte e rispetto dell’autodeterminazione.

È per questo che oggi, insieme alle principali società scientifiche delle Neuroscienze e delle Cure Palliative, siamo in Senato per richiamare l’attenzione sull’attuazione piena e uniforme della Legge 38/2010. Una norma che sancisce un diritto fondamentale, ma che a distanza di quindici anni trova ancora applicazioni disomogenee, soprattutto nelle patologie neurologiche gravi.

La presenza congiunta delle società scientifiche e delle associazioni di tutela dei pazienti testimonia la necessità di un impegno condiviso: istituzionale, professionale e civico. Perché parlare oggi di cure palliative significa parlare di diritti, di dignità e di qualità della vita. Non di fine vita, ma di vita che va accompagnata, rispettata e tutelata, fino in fondo.»
Articolo precedente
M’ILLUMINO DI MENO. TREVIGNANO ADERISCE ALLA GIORNATA NAZIONALE DEL RISPARMIO ENERGETICO
Articolo successivo
MOBILITA’ ELETTRICA. Adiconsum porta il proprio contributo alla ricerca per la Commissione Trasporti del Parlamento UE sul Regolamento AFIR

Ultimi articoli

Società

MOBILITA’ ELETTRICA. Adiconsum porta il proprio contributo alla ricerca per la Commissione Trasporti del Parlamento UE sul Regolamento AFIR

Eventi

M’ILLUMINO DI MENO. TREVIGNANO ADERISCE ALLA GIORNATA NAZIONALE DEL RISPARMIO ENERGETICO

Società

REFERENDUM COSTITUZIONALE 2026 – VOTO DOMICILIARE

Eventi

San Valentino: celebriamo l’amore sostenendo Ladispoli

Primo piano

In occasione di san Valentino, la festa degli innamorati nell’arte si esprime in una sciarpa d’autore.

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it