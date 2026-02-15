M’ILLUMINO DI MENO. TREVIGNANO ADERISCE ALLA GIORNATA NAZIONALE DEL RISPARMIO ENERGETICO

Dal profilo Facebook del comune di Trevignano
𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐚𝐫𝐦𝐢𝐨 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐞𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐬𝐭𝐢𝐥𝐢 𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐭𝐚 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐗𝐗𝐈𝐈 𝐄𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 – 𝟏𝟔 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔
M’illumino di Meno è la campagna radiofonica per la sostenibilità ambientale e il risparmio delle risorse lanciata nel 2005 dal programma Caterpillar di Rai Radio2. Nel 2022, con il voto del Parlamento, M’illumino di Meno è diventata Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili (L. 34/2022).
La Giornata si celebra il 16 febbraio di ogni anno. È la festa del rispetto per l’ambiente e dello slancio verso un futuro sostenibile.
Vuoi partecipare anche tu?
Sei pronto a fare la differenza?
𝘾𝒐𝙢𝒆 𝒐𝙜𝒏𝙞 𝒂𝙣𝒏𝙤, 𝙞𝒍 𝒏𝙤𝒔𝙩𝒓𝙤 𝘾𝒐𝙢𝒖𝙣𝒆 𝒂𝙙𝒆𝙧𝒊𝙨𝒄𝙚 𝒂 𝙦𝒖𝙚𝒔𝙩𝒂 𝒄𝙖𝒎𝙥𝒂𝙜𝒏𝙖! Lanciamo un decalogo attraverso i canali istituzionali – auspicandone una condivisione diffusa – e provvederemo a spegnere la facciata del Palazzo Comunale solitamente illuminata da Led. Condividiamo le azioni che si possono mettere in pratica il 16 febbraio come forma di adesione a M'illumino di Meno … e, secondo le possibilità, non fermiamoci a questo giorno!
Partecipa anche tu!
Compi un’azione sostenibile, condividiamo l’impegno per il cambiamento.
Ogni gesto conta!
