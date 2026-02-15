15 Febbraio, 2026
REFERENDUM COSTITUZIONALE 2026 – VOTO DOMICILIARE

Comune di Vejano

Dal profilo Facebook del Comune di Vejano

Il Comune di Vejano informa che, in occasione del Referendum Costituzionale di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, gli elettori impossibilitati ad allontanarsi dalla propria abitazione per gravi motivi di salute possono richiedere il voto domiciliare.
Scadenza presentazione domanda: 2 MARZO 2026
La richiesta deve essere presentata all’Ufficio Elettorale Comunale, allegando idonea certificazione medica.
Il modulo è disponibile presso l’Ufficio.
Per informazioni e assistenza alla compilazione, l’Ufficio Elettorale è a disposizione.
Lettura completa dell’avviso e modulo di richiesta al link:
Il Sindaco
Teresa Pasquali
