14 Febbraio, 2026
San Valentino: celebriamo l’amore sostenendo Ladispoli

San Valentino celebrato a Ladispoli

Dal profilo Facebook del comune di Ladispoli

San Valentino è l’occasione perfetta per celebrare l’amore, ma anche per dimostrare concretamente l’affetto verso la nostra città.
Invito tutti i cittadini di Ladispoli a scegliere le attività locali per i propri acquisti: un fiore, una cena, un dono speciale.
Ogni gesto non è solo romantico, ma rappresenta un sostegno concreto ai nostri commercianti e all’economia del territorio.
Comprare a Ladispoli significa far respirare le nostre imprese, rafforzare l’indotto e mantenere viva la magia di una comunità che cresce insieme.
Scegliamo l’amore, scegliamo Ladispoli.
Daniela Marongiu
Assessore alle Attività Produttive
Comune di Ladispoli
 
In occasione di san Valentino, la festa degli innamorati nell’arte si esprime in una sciarpa d’autore.

