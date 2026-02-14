San Valentino: celebriamo l’amore sostenendo Ladispoli

Dal profilo Facebook del comune di Ladispoli
San Valentino è l’occasione perfetta per celebrare l’amore, ma anche per dimostrare concretamente l’affetto verso la nostra città.
Invito tutti i cittadini di Ladispoli a scegliere le attività locali per i propri acquisti: un fiore, una cena, un dono speciale.
Ogni gesto non è solo romantico, ma rappresenta un sostegno concreto ai nostri commercianti e all’economia del territorio.
Comprare a Ladispoli significa far respirare le nostre imprese, rafforzare l’indotto e mantenere viva la magia di una comunità che cresce insieme.
Scegliamo l’amore, scegliamo Ladispoli.
Daniela Marongiu
Assessore alle Attività Produttive
Comune di Ladispoli