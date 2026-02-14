Emergenza maltempo, Borgonzoni: “Uffici MiC impegnati nella messa in sicurezza del patrimonio culturale delle Regioni del Sud.”

Comunicato stampa

“Da ieri sera stiamo monitorando la situazione delle Regioni interessate dal maltempo con il personale degli uffici centrali e periferici del MIC, per verificare eventuali danni ai beni culturali”. Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, con delega alla Sicurezza.

“Particolare criticità si è avuta al Parco archeologico di Sibari dove, per effetto dell’esondazione del fiume Crati, si è verificato l’allagamento del piano terra dell’edificio che ospita il museo. I danni all’area archeologica sono stati contenuti grazie ad un intervento di somma urgenza realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Cassano allo Ionio ed il Consorzio di bonifica.

Il personale di vigilanza è stato evacuato e sono stati riattivati gli impianti di sicurezza, grazie all’impegno congiunto del personale del Parco e della Protezione civile.

Al momento non risultano danni ai reperti.

Ringrazio per il lavoro svolto il Direttore Filippo Demma, il personale del Parco e quello della Protezione civile locale, che in queste ore si sta adoperando per la messa in sicurezza delle persone ed anche per la salvaguardia del patrimonio archeologico in un’area, quella di Sibari, già colpita pesantemente dagli eventi alluvionali del 2013.

Altre criticità vengono segnalate in Campania, con riferimento ad infiltrazioni che hanno interessato alcune strutture murarie e coperture di depositi archeologici, per ora senza danni al materiale conservato.

La nostra azione di monitoraggio proseguirà costantemente anche nei prossimi giorni”.