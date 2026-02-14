Maltempo, lo stato di aggiornamento sulla viabilità provinciale

Comunicato stampa
Di seguito la situazione aggiornata sulle strade provinciali, a seguito dell’ondata di maltempo che sta attraversando il territorio provinciale, prevalentemente nella zona nord.
Chiusa da questa notte per Frana la Palomberese, strada 636 km 25+00, in corso la pulizia della scarpata e messa in opera di new jersey.
Strada 21a, comune di Sant’Oreste, per frana la carreggiata sarà parzializzata con istituzione del senso unico alternato.
Chiusa per frana la Sp Sacrofano Cassia nel tratto urbano di Campagnano. Ora in corso i lavori per ripristinare le condizioni di sicurezza e la viabilità.
Chiusa anche la Sp 4a Settevene Palo I dalla Cassia Bis al bivio per Anguillara km 6+300 per allagamento.
Parzializzata la circolazione al km 9+400 della S.P. 216 Maremmana III (Via Montecompatri n.40) per motivi di salvaguardia della incolumità Pubblica.