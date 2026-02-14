14 Febbraio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePrimo piano

Maltempo, lo stato di aggiornamento sulla viabilità provinciale

0
69

Comunicato stampa

Di seguito la situazione aggiornata sulle strade provinciali, a seguito dell’ondata di maltempo che sta attraversando il territorio provinciale, prevalentemente nella zona nord.

Chiusa da questa notte per Frana la Palomberese, strada 636 km 25+00, in corso la pulizia della scarpata e messa in opera di new jersey.

Strada 21a, comune di Sant’Oreste, per frana la carreggiata  sarà parzializzata con istituzione del senso unico alternato.

Chiusa per frana la Sp Sacrofano Cassia nel tratto urbano di Campagnano. Ora in corso i lavori per ripristinare le condizioni di sicurezza e la viabilità.

Chiusa anche la Sp 4a Settevene Palo I dalla Cassia Bis al bivio per Anguillara km 6+300 per allagamento.

Parzializzata la circolazione al km 9+400 della S.P. 216 Maremmana III (Via Montecompatri n.40) per motivi di salvaguardia della incolumità Pubblica.

Articolo precedente
Idee e proposte per la promozione e valorizzazione del patrimonio del dominio collettivo dell’Università Agraria

Ultimi articoli

Società

Idee e proposte per la promozione e valorizzazione del patrimonio del dominio collettivo dell’Università Agraria

Eventi

17 febbraio, Giornata Nazionale del Gatto: a Roma un grande evento pubblico promosso da Città metropolitana

Cultura

La festa degli innamorati (parte 4 di 4) – Se oggi non fosse San Valentino, resteresti ancora?

Eventi

IO FARO’ CARNEVALE: EVENTO SPOSTATO AL 22 FEBBRAIO

Politica

Decreto Legge Bollette: bonus da 90 euro?  UNC: bonus luce insufficiente, dl bollette inadeguato

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it