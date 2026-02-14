14 Febbraio, 2026
PRESENTAZIONE DEI DUE LIBRI SULLA VESPA SCRITTI DA PAOLA SCARSI

Presentazione libri sulla Vespa di Paola Scarsi

Comunicato stasmpa

LUNEDI 16 FEBBRAIO ORE 16.30, BIBLIOTECA ENRICO MINIO, VIA U. MIDOSSI 3 – CIVITA CASTELLANA

A poche settimane dall’inaugurazione del Vespa Club Civita Castellana, la Biblioteca Comunale ospita la scrittrice Paola Scarsi, autrice di due libri polisensoriali (*) sulla Vespa.

Con lei dialoga Loredana Cornero, saggista e tra le protagoniste del libro.

Interviene Roberto Mindel del Vespa Club Civita Castellana.

 “La prima Vespa non si scorda mai: emozioni e ricordi con la mitica due ruote dalla viva voce dei protagonisti”

raccoglie i ricordi di grandi viaggiatori (da Fabio Cofferati a Giorgio Caeran) attori (Alessio Boni), piloti (Loris Capirossi), artisti (Marco Lodola), collezionisti, scrittori, semplici appassionati: c’è chi in Vespa è andato a Capo Nord a chi ci ha fatto il giro del mondo, chi ha dato il primo bacio e chi ci ha fatto il viaggio di nozze, chi l’ha usata come soggetto artistico e chi le ha dedicato una canzone.

Le prefazioni sono del Presidente Onorario del Vespa Club d’Italia Roberto Leardi e del presidente della Fondazione Piaggio Riccardo Costagliola che lo ha definito “un meraviglioso affresco”. In copertina lo storico manifesto pubblicitario dell’elefantino sulla Vespa che il padre dell’autrice disegnò negli anni ’60.

 “La Vespa Non Si Scorda Mai – Unforgettable Vespa”

scritto a quattro mani con Eugenio Leone, racconta, attraverso testimonianze inedite e inaspettate, quale sia all’estero il sentimento nei confronti della Vespa. Dagli italiani che hanno reso famosa la Vespa nel mondo come il compianto Cavalier Giovanni Cau o il collaudatore Gianfranco Gemmi che ne fecero conoscere robustezza e affidabilità a presidente del Vespa Club Toko a Jean-Charles Caradonna presidente del “Cercle Vespiste de France”a Masoud Parvarech presidente Vespa Club Iran.

 (*) Scansionando i Vcode pubblicati tra le pagine dei due libri con la App gratuita Vesepia si accede ai video e alle foto dei protagonisti

 Paola Scarsi, nata a Genova, vive a Trevignano Romano. Ha due figli, Matteo e Camilla. È giornalista, fotografa, motociclista. Negli anni ’80 ha lavorato come grafica all’ufficio Pubblicità e Marketing della Piaggio, che lasciò per attraversare gli Stati Uniti in moto. Esperta di economia e tematiche sociali, cura uffici stampa da oltre 30 anni: dai grandi concerti rock alle principali realtà del terzo settore italiano. È membro del Collegio Nazionale dei Probiviri della FNSI. È autrice per Erga di La prima Vespa non si scorda mai: emozioni e avventure con la mitica due ruote, di La Vespa non si scorda mai – Unforgettable Vespa, (scritto con Eugenio Leone) di Lo scaldacuore – Cento personaggi noti e meno noti raccontano il loro primo bel ricordo, e di Oltre il Covid: 365 idee per superare la crisi. Ha pubblicato gli e-book Le feste delle altre religioni e Noi creiamo lavoro – Storie di imprenditori immigrati.

 I LIBRI SI ORDINANO IN TUTTE LE LIBRERIE, SUL SITO WWW.ERGA.IT E NEGLI STORE ON LINE

