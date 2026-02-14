14 Febbraio, 2026
Bracciano; Allerta arancione dalle prime ore di oggi e per le successive 12-18 ore

Dal profilo Facebook del Comune di Bracciano

Sul Lazio si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.
Con Ordinanza sindacale n.30 del 6.2.2026 è stato aperto il COC (Centro Operativo Comunale), attivo fino a revoca.
Per qualsiasi necessità potete contattare i seguenti numeri:
112 – Numero Unico Emergenze
803.555 – Sala Operativa Regione Lazio
