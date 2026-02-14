Lo Storico Carnevale tolfetano per le vie del paese

Dal profilo Facebook del Comune di Tolfa
Domenica 15 febbraio si svolgerà la storica parata dei carri allegorici in alcune vie e piazze cittadine.
Il traffico subirà alcune limitazioni si invita la cittadinanza a porgere maggiore attenzione:
Divieto di sosta in Piazza V. Veneto (lato bel vedere) dalle ore 7:30 giorno 14 febbraio alle ore 12:00 del 16 febbraio
Divieto di sosta in VIA DEL MATTATOIO, VIA CANALE, PIAZZA G. MATTEOTTI, VIA ROMA, PIAZZA V. VENETO dalle ore 13:00 del giorno 15 febbraio fino al termine della manifestazione
Divieto di sosta VIA DEL MATTATOIO, VIA CANALE, PIAZZA G. MATTEOTTI, VIA ROMA, PIAZZA V. VENETO dalle ore 05:30 del 16 febbraio fino al termine della pulizia della strada.
Nelle vie interessate dal passaggio del corteo è istituito divieto di transito per il giorno 15 febbraio, inoltre è istituito doppio senso di marcia in via c. Battisti.
Istituzione dell’isola pedonale in Via Roma dalle ore 13:00 del giorno 15 febbraio
Si ringrazia per la collaborazione