14 Febbraio, 2026
Lo Storico Carnevale tolfetano per le vie del paese

Lo storico carnevale di Tolfa

Dal profilo Facebook del Comune di Tolfa

Domenica 15 febbraio si svolgerà la storica parata dei carri allegorici in alcune vie e piazze cittadine.
Il traffico subirà alcune limitazioni si invita la cittadinanza a porgere maggiore attenzione:
Divieto di sosta in Piazza V. Veneto (lato bel vedere) dalle ore 7:30 giorno 14 febbraio alle ore 12:00 del 16 febbraio
Divieto di sosta in VIA DEL MATTATOIO, VIA CANALE, PIAZZA G. MATTEOTTI, VIA ROMA, PIAZZA V. VENETO dalle ore 13:00 del giorno 15 febbraio fino al termine della manifestazione
Divieto di sosta VIA DEL MATTATOIO, VIA CANALE, PIAZZA G. MATTEOTTI, VIA ROMA, PIAZZA V. VENETO dalle ore 05:30 del 16 febbraio fino al termine della pulizia della strada.
Nelle vie interessate dal passaggio del corteo è istituito divieto di transito per il giorno 15 febbraio, inoltre è istituito doppio senso di marcia in via c. Battisti.
Istituzione dell’isola pedonale in Via Roma dalle ore 13:00 del giorno 15 febbraio
Si ringrazia per la collaborazione
