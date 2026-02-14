14 Febbraio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

MALTEMPO: LA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE DI CANALE IN AZIONE DA QUESTA MATTINA

0
90
la protezione civile di Canale

Dal profilo Facebook del Comune di Canale Monterano

Come annunciato ieri con l’allerta arancione, il nostro territorio é soggetto da questa notte ad una forte perturbazione atmosferica che si unisce al prodotto delle piogge degli ultimi due mesi.
Si consiglia massima attenzione a strade, ponti, guadi, (quello di Palombara é stato chiuso per precauzione), etc.
In via generale va fatta attenzione a:
allontanarsi dalle aree a rischio: non sostare vicino a corsi d’acqua, argini, ponti o in zone facilmente allagabili.
Massima attenzione alla guida: Evitare l’uso dell’auto, specialmente in sottopassi o zone depresse. Anche pochi centimetri d’acqua possono bloccare il veicolo.
Raggiungere zone elevate: In caso di alluvione, dirigersi verso aree in alto, preferibilmente al primo piano o superiore di un edificio, evitando scarpate o zone a rischio frana.
Sicurezza in casa: Chiudere o mettere in sicurezza porte di cantine e seminterrati, e proteggere i locali a livello strada con paratie.
Evitare zone franose: Prestare attenzione al rischio di smottamenti e colate di fango, in particolare vicino a pendii o scarpate.
Informarsi: Seguire costantemente le notizie dai canali ufficiali, radio o TV, e le indicazioni delle autorità.
Cosa evitare assolutamente:
Non tentare di mettere in salvo beni materiali a rischio della propria incolumità.
Non transitare su ponti, argini o strade allagate, anche se l’acqua sembra bassa.
Non fermarsi sotto alberi o strutture precarie.
Non utilizzare ascensori.
Articolo precedente
DADA, LA SCUOLA CHE VORREI: GLI STUDENTI DEL “DI VITTORIO” INTERVISTANO LA DIRIGENTE SCOLASTICA PROF.SSA LIDIA CANGEMI
Articolo successivo
Bracciano; Allerta arancione dalle prime ore di oggi e per le successive 12-18 ore

Ultimi articoli

Eventi

San Valentino: celebriamo l’amore sostenendo Ladispoli

Primo piano

In occasione di san Valentino, la festa degli innamorati nell’arte si esprime in una sciarpa d’autore.

Eventi

Lo Storico Carnevale tolfetano per le vie del paese

Territorio

Bracciano; Allerta arancione dalle prime ore di oggi e per le successive 12-18 ore

Scuola

DADA, LA SCUOLA CHE VORREI: GLI STUDENTI DEL “DI VITTORIO” INTERVISTANO LA DIRIGENTE SCOLASTICA PROF.SSA LIDIA CANGEMI

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it