MALTEMPO: LA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE DI CANALE IN AZIONE DA QUESTA MATTINA

Dal profilo Facebook del Comune di Canale Monterano
Come annunciato ieri con l’allerta arancione, il nostro territorio é soggetto da questa notte ad una forte perturbazione atmosferica che si unisce al prodotto delle piogge degli ultimi due mesi.
Si consiglia massima attenzione a strade, ponti, guadi, (quello di Palombara é stato chiuso per precauzione), etc.
In via generale va fatta attenzione a:
allontanarsi dalle aree a rischio: non sostare vicino a corsi d’acqua, argini, ponti o in zone facilmente allagabili.
Massima attenzione alla guida: Evitare l’uso dell’auto, specialmente in sottopassi o zone depresse. Anche pochi centimetri d’acqua possono bloccare il veicolo.
Raggiungere zone elevate: In caso di alluvione, dirigersi verso aree in alto, preferibilmente al primo piano o superiore di un edificio, evitando scarpate o zone a rischio frana.
Sicurezza in casa: Chiudere o mettere in sicurezza porte di cantine e seminterrati, e proteggere i locali a livello strada con paratie.
Evitare zone franose: Prestare attenzione al rischio di smottamenti e colate di fango, in particolare vicino a pendii o scarpate.
Informarsi: Seguire costantemente le notizie dai canali ufficiali, radio o TV, e le indicazioni delle autorità.
Cosa evitare assolutamente:
Non tentare di mettere in salvo beni materiali a rischio della propria incolumità.
Non transitare su ponti, argini o strade allagate, anche se l’acqua sembra bassa.
Non fermarsi sotto alberi o strutture precarie.
Non utilizzare ascensori.