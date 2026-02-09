Il programma di Oblivion II Fiera del libro, del fumetto e dell’irrazionale

Comunicato stampa

48 case editrici e oltre 30 panel e incontri per decolonizzare l’immaginario.

Tra gli ospiti: Loredana Lipperini, Alda Teodorani, Vanni Santoni, Francesco Verso, Paolo Di Orazio, Luigi Musolino, Dalia Ismail, Uriel , Giuliana Misserville, Francesco Corigliano, Valerio Bindi, Andrea Cavaletto, Mara Gaia Belli, Sandro Battisti, David Genchi, Kanan Gill

Ingresso gratuito

Il rito è pronto: Oblivion II sta per prendere vita. Manca pochissimo al ritorno della Fiera del libro, del fumetto e dell’irrazionale, la principale manifestazione romana dedicata all’immaginario sci-fi, fantasy, horror e weird in tutte le sue declinazioni, dedicata quest’anno al tema della decolonizzazione dei territori.

Appuntamento alla Città dell’Altra Economia il 21 e 22 febbraio, dalle 10 alle 20 per una due giorni a ingresso totalmente gratuito con un fitto calendario di panel, presentazioni, incontri e un’area espositori per scoprire i cataloghi di 48 editori protagonisti del panorama fantastico italiano, dalla narrativa ai giochi da tavolo, dal fumetto ai libri illustrati.

Il programma della manifestazione prevede oltre 30 eventi costruiti secondo un criterio partecipativo che si svolgeranno a ciclo continuo nell’Area Panel e nell’Area Dungeon. Si parlerà di corpi che sfuggono al controllo, di identità non addomesticabili, di ecologie alternative, di mondi non-europei, di futuri post-coloniali e di immaginari capaci di resistere al collasso con tanti nomi della scena nazionale e internazionale. Ecco il programma completo.

Il programma di Oblivion II

Area panel

Sabato 21 febbraio

ore 10 | I festival del fantastico. Intervengono: Emmanuele Pilia, Marcello Rossi, Luca Ruocco, Eleonora D’Agostino, Giovanna Repetto.

ore 11 | L’immortalità nella narrativa di genere. Ne parlano: Marko D’Abruzzi, Marco Battaglia, Filippo Balestrazzi, Ornella Soncini, Lucrezia Pei.

ore 12 | Comunicare l’irrazionale. Ne parlano: Mick Paolino, Angela Bernardoni, Andrea Viscusi, Flavio Troisi, Omar Serafini, Carolina Albano.

ore 13 | Il ruolo della spiritualità e la descrizione dell’esperienza religiosa nella narrativa speculativa di genere. Ne parlano: Cecilia Barella, Luca Kremo, Francesco Corigliano, Gerardo Spirito, Francesco Coscioni, Alessandro Montoro.

ore 14 | Transgenerità e intersessualità nella narrativa di genere. Ne parlano: Martina Limardi, Eleonora Santamaria, Elia Bonci, Carlotta Di Casoli.

ore 15 | Nella tetra oscurità. La guerra nel fantasy e nella fantascienza. Intervengono: Marco Palumbo, Daniela E., Sephira Riva, Lorenzo Manara, Lorenzo Vargas.

ore 16 | Aprire l’occhio della mente. Psichedelia e fantastico. Intervengono: Vanni Santoni, Matteo Pinna, Michele Borgogni, Emiliano Ereddia, Ferruccio Mazzanti, Dario de Judicibus.

ore 17 | Ecologie “altre” in un’epoca di collasso ambientale. Intervengono: Francesco Verso, Emanuele Corsi, Davide Ricciardiello, Livio Santoro.

ore 18 | Il mondo non-europeo nel fumetto underground. Intervengono: Valerio Bindi, David Genchi, Francesco Verso, Andrea Cavaletto, Uriel.

ore 19 | La musica nell’horror e nel cyberpunk. Intervengono: Paolo di Orazio, Arthuan Rebis, Maurizio Totaro, Stefano Spataro, Enrico Monacelli.

Area panel

Domenica 22 febbraio

ore 9 | Premio Oblivion: cerimonia di premiazione. Con Emmanuele Pilia, Claudio Kulesko, Paolo Di Orazio. Madrina del premio: Alda Teodorani.

ore 10 | L’adolescenza nel romance e nella narrativa di genere. Ne discutono: Beppe Roncari, Ottavia Coteni, Bianca Maria Massaro, Veronica de Simone, Maria Gaia Belli, Flavia Imperi.

ore 11 | Burattino senza fili. L’infanzia nell’horror e nella fantascienza. Ne parlano: Paolo Di Orazio, Luigi Musolino, Miriam Palombi, Luca Ruocco, Alberto Rudellat.

ore 12 | Oltre la distopia: un viaggio allucinato nell’ottimismo radicale. Con: Andrea Bonfanti, Daniele Picciuti, Francesco Verso, Lorenzo Monfregola.

ore 13 | Riscoprire il fantastico mondiale. Con: Achille Monteforte, Stefano Tevini, Maddalena Marcarini, Luca Tarenzi.

ore 14 | Alla conquista del reale. Il gioco da tavolo nell’era del collasso. Con: Nigredopress, Jack Sensolini, Simone Grifone, Ivan Preziosi, Marco Mancinelli.

ore 15 | Antispecismo e narrativa di genere. Con: Giuliana Misserville, Alda Teodorani, Sandro Battisti, Francesco Verso, Ornella Soncini, Lucrezia Pei.

ore 16 | L’occhio nel cielo. Cinema di genere e controllo. Con: Claudio Kulesko, Elettra Dafne Infante, Fulvio Risuleo, Paolo di Orazio.

ore 17 | La fiaba e il fantastico nella costruzione dell’età adulta. Ne parlano: Loredana Lipperini, Agnese Senzani, Roberto Arduini, Luca Tognocchi, Filippo Cerri.

ore 18 | Decolonizzare i corpi. Con: Dalia Ismail, Vincenzo Montisano, Francesco Verso, Michela Dentamaro.

ore 19 | Istanze decoloniali e post-coloniali nella letteratura horror del Sud del mondo. Con: Francesca Signorello, Diletta Vicari, Paolo Primavera.

Area presentazioni

Sabato 21 febbraio

ore 10 | Fottuti mostri. Antologia di monster erotica di Alessio Bacci, Naenia Miele e Andrea Garagiola (La nuova carne). Con Alessio Bacci, Naenia Miele, Miriam Palombi, Claudia D’Auria.

ore 11 | Voci Arcane. Un dizionario del fantastico di Sebastiano Fusco e Gianfranco de Turris (La Torre)

ore 12 | Decolonizzare territori oscuri (ovvero educare il lettore a leggere horror italiani). Con Massimiliano Gizzi, Gabriele Piretti, Filippo Santaniello e Daniele Picciuti (Nero Press).

ore 13 | Untori di Gennaro Ascione (Magmata), con l’autore e Livio Santoro.

ore 14 | Decolonizzare la letteratura con il self publishing e l’horror con Daniela E. e Muziki.

ore 15 | Bardi dell’Invisibile, narrare l’Esoterico e il Fantastico di Alberto Panicucci (Eterea), con l’autore e Arthuan Rebis.

ore 16 | Racconti gotici: tutte le novità del catalogo Baekemon Lab. Con Alessandro Margheriti, Paolo Di Orazio, Marco Mancinelli.

ore 17 | Il buio cresce sotto casa mia di Enrico Monacelli (Moscabianca).

ore 18 | La Biblioteca sul Monte di Brace di Scott Hawkins (Mercurio), con il traduttore Filippo Balestrazzi e Michele Monteleone.

ore 19 | Nella carne, nella pietra di Alberto Rudellat (Zona 42). Con l’autore, Emanuela Cocco e Luigi Musolino.

Area presentazioni

Domenica 22 febbraio

ore 10 | Micelio – Assemblea delle riviste indipendenti. Moderano le redazioni delle riviste Stanca e Neurosifilide.

ore 12 | Visioni del fantastico: immaginare mondi per cambiare il nostro. Con Marko D’Abbruzzi, Marco Palumbo, Alessia Vallebona, Arianna Calandra, Marco Chiaravalle, Claudia Toni, Ottavia Coteni, Camilla Cosmelli. Modera: Claudia Cintio (IDEA).

ore 13 | Bruno Traven: la decolonizzazione del fantastico. Con Matteo Pinna (Wom) ed Emmanuele Pilia (D Editore).

ore 14 | La componente punk nella narrativa di genere. Con Elettra Dafne Infante, Federica Soprani, Filippo Santaniello, Gianluca Calabria, Giovanni Gaetani, Niccolò Ratto, Daniele Picciuti e Biancamaria Massaro (Nero Press).

ore 15 | Atti divini di Kanan Gill (Future Fiction). Con l’autore e Francesco Verso.

ore 16 | Il grande buio di Enrico Macioci (Neo Edizioni).

ore 17 | La ragazza dal pigiama rosso di Alda Teodorani (D Editore). Con l’autrice, Giulio Ciancamerla e Monica Cristina Storini.

ore 18 | Trent’anni di trofeo RiLL: Un viaggio inaspettato o una storia d’amore. A cura di RiLL.

ore 19 | Chimeriade di Francesco Verso (Future Fiction).

A Oblivion II troverete inoltre gli stand di 48 case editrici da tutta Italia: ecco chi ci sarà.

Acheron, Agenzia Alcatraz, Astro Edizioni, Bakemono Lab, Black Dog, CSU, Cliquot, D Editore, Dark Abyss Edizioni, Darkness Lab Publishing, Delos Digital, Delrai Edizioni, Edicola Ediciones, Effequ, Eterea Edizioni, Fantascienza&Altro, Fucine Editoriali, Future Fiction, Hypnos Edizioni, IDEA – Immagina Di Essere Altro, In Your Face Comics, Ignoranza Eroica, Kipple Officina Libraria, La bottega dell’invisibile, La nuova carne, Letterelettriche, Lucretia, Lumien, Magmata, Mercurio, Moscabianca Edizioni, Muziki Music Studio, Narratori del mistero, Neropress Edizioni, Neo, Nigredo Press, NPE, Pièdimosca Edizioni, Polidoro, RiLL, Safarà, Società Editrice La Torre, Sodalizio Wordsmith, Spaghetti Weird, Spirito Libero, Wojtek Edizioni, Wom Edizioni e Zona 42.

Oblivion II è un evento patrocinato dal Comune di Roma, dall’Assessorato alla Cultura e del I Municipio. Media partner: Leggere: Tutti e FantascientifiCast. Sponsor tecnico: PressUp.