Dopo la bomba d’acqua, il coraggio di una comunità

La bomba d’acqua è un termine che non amo, sarà forse perché, in un periodo così drammatico di questo nostro vecchio mondo, il termine bomba lo sentiamo tutte le sere pronunciare da chi racconta le tante guerre esplose in questi ultimi anni e che sembrano non trovare una giusta soluzione.

Ammetto però che chiamare bomba d’acqua quella caduta nel nostro territorio la notte di venerdì 6 febbraio riesce a spiegare molto bene la drammaticità di ciò che è accaduto. Quando, domenica mattina, mi sono recato sul piazzale della località “La Rinascente” ho avuto la conferma che qualcosa di spaventoso aveva colpito una comunità. Un’enorme quantità di acqua e fango aveva invaso il piazzale, i negozi, i garage, le cantine, le abitazioni, un’ottantina di auto, in buona parte, perdute per sempre.

Ma ho avuto anche la conferma che qualcosa di straordinario stava accadendo, perché quella comunità, così duramente colpita, stava reagendo in silenzio, con le sole armi di mezzi e strumenti idonei e abbigliamenti adeguati, nello sforzo collettivo di tornare al più presto alla normalità.

Quando una catastrofe si trasforma in una gara di solidarietà, quando la disperazione di alcuni viene supportata dalla vicinanza di tutti, quando lo sconforto si sostituisce con l’impegno, vuol dire che siamo una comunità che sa essere presenza, una società che si dimostra tale.

Quel piazzale con ancora tracce di fango, alla presenza di cittadine e cittadini, vestiti di mille colori, spogliati dai loro ruoli abituali, che ancora si muovono tra la fatica ancora viva e la speranza che tutto finisca presto, resterà nella memoria collettiva del nostro paese e se il termine bomba d’acqua può ricordare la guerra a noi ricorderà un esempio di solidarietà che è espressione di pace.

Lorenzo Avincola redattore de L’agone