BRACCIANO: AGGIORNAMENTO EMERGENZA MALTEMPO

Dal sito Facebook del Sindaco

A seguito della relazione geologica e agronomica che ha evidenziato smottamenti e pericoli sulla scarpata adiacente, è stata disposta la chiusura di Via Claudia con divieto di transito veicolare e pedonale (ad eccezione dell’accesso alle proprietà presenti nel tratto interdetto) dal civico 98 fino all’intersezione con Via Quarto del Lago.

Da questa mattina sono in corso i lavori di messa in sicurezza con l’esecuzione in urgenza di importanti interventi sulle alberature ad alto fusto

Si prega di rispettare la segnaletica e le modifiche alla viabilità e di prestare attenzione.

In questi giorni stiamo seguendo da vicino l’evoluzione dell’emergenza causata dal maltempo che ha colpito duramente il nostro territorio. Gli interventi e il monitoraggio proseguono senza sosta, secondo un ordine di priorità, con l’obiettivo di garantire sicurezza e supporto alle zone più colpite.

Con ordinanza del 6 febbraio scorso è stato dichiarato lo stato di emergenza e attivato il COC (Centro Operativo Comunale), ancora operativo per la gestione dell’emergenza.

Le conseguenze del maltempo rendono necessaria l’esecuzione di interventi urgenti sulla rete idrica che causerà possibile mancanza d’acqua e/o abbassamenti di pressione per alcune ore su gran parte del territorio.

Siamo intervenuti con priorità nella zona della Rinascente e nelle aree limitrofe, che hanno registrato le maggiori criticità con ditte specializzate.

Un grazie sentito ai volontari di Salvaguardiamo Bracciano, alla Protezione Civile AVAB – che ieri ha prontamente assistito una famiglia colpita da gravi danni all’interno della propria abitazione – alla Protezione Civile ANC per l’attento monitoraggio e alla Protezione civile comunale e di Canale Monterano.

Il Comune è operativo, insieme agli uffici tecnici, in coordinamento costante con Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Polizia Locale e Carabinieri, che si ringraziano.

Anche questa volta, tanti cittadini si sono messi in gioco per aiutare, dimostrando – ancora una volta – che Bracciano è una comunità forte, solidale e pronta a reagire insieme.