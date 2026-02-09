9 Febbraio, 2026
BRACCIANO: AGGIORNAMENTO EMERGENZA MALTEMPO

Bracciano
Dal sito Facebook del Sindaco
A seguito della relazione geologica e agronomica che ha evidenziato smottamenti e pericoli sulla scarpata adiacente, è stata disposta la chiusura di Via Claudia con divieto di transito veicolare e pedonale (ad eccezione dell’accesso alle proprietà presenti nel tratto interdetto) dal civico 98 fino all’intersezione con Via Quarto del Lago.
Da questa mattina sono in corso i lavori di messa in sicurezza con l’esecuzione in urgenza di importanti interventi sulle alberature ad alto fusto
Si prega di rispettare la segnaletica e le modifiche alla viabilità e di prestare attenzione.
In questi giorni stiamo seguendo da vicino l’evoluzione dell’emergenza causata dal maltempo che ha colpito duramente il nostro territorio.
Gli interventi e il monitoraggio proseguono senza sosta, secondo un ordine di priorità, con l’obiettivo di garantire sicurezza e supporto alle zone più colpite.
Con ordinanza del 6 febbraio scorso è stato dichiarato lo stato di emergenza e attivato il COC (Centro Operativo Comunale), ancora operativo per la gestione dell’emergenza.
 Le conseguenze del maltempo rendono necessaria l’esecuzione di interventi urgenti sulla rete idrica che causerà possibile mancanza d’acqua e/o abbassamenti di pressione per alcune ore su gran parte del territorio.
 Siamo intervenuti con priorità nella zona della Rinascente e nelle aree limitrofe, che hanno registrato le maggiori criticità con ditte specializzate.
Un grazie sentito ai volontari di Salvaguardiamo Bracciano, alla Protezione Civile AVAB – che ieri ha prontamente assistito una famiglia colpita da gravi danni all’interno della propria abitazione – alla Protezione Civile ANC per l’attento monitoraggio e alla Protezione civile comunale e di Canale Monterano.
Il Comune è operativo, insieme agli uffici tecnici, in coordinamento costante con Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Polizia Locale e Carabinieri, che si ringraziano.
 Anche questa volta, tanti cittadini si sono messi in gioco per aiutare, dimostrando – ancora una volta – che Bracciano è una comunità forte, solidale e pronta a reagire insieme.
Stiamo facendo e faremo tutto il possibile, con responsabilità e determinazione, per non lasciare solo nessun cittadino
