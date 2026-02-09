Riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” Vi invitano alla presentazione di «MONSIEUR SOLEIL – Oltre le apparenze» di Paola Sbarbada Ferrari.

Tra i giardini di Parigi, un incontro inatteso tra Jeanne, una donna che ha smesso di credere nella possibilità di rinascere, e Augusto, un clochard dal cuore colto e vulnerabile, dà vita ad una storia delicata e profonda, dove la salvezza passa per l’empatia e il coraggio dei protagonisti.

Venerdì 13 febbraio

Ore 17.00

Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”

Tutti i dettagli sulla locandina in allegato.

Vi aspettiamo!