L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” Vi invitano alla presentazione di «MONSIEUR SOLEIL – Oltre le apparenze» di Paola Sbarbada Ferrari.
Tra i giardini di Parigi, un incontro inatteso tra Jeanne, una donna che ha smesso di credere nella possibilità di rinascere, e Augusto, un clochard dal cuore colto e vulnerabile, dà vita ad una storia delicata e profonda, dove la salvezza passa per l’empatia e il coraggio dei protagonisti.
Venerdì 13 febbraio
Ore 17.00
Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”
