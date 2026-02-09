L’ASSOCIAZIONE ITALIANA BARMEN ALL’ALBERGHIERO DI LADISPOLI: IL FREESTYLE ACCENDE L’ENTUSIASMO DEGLI STUDENTI

Riceviamo e pubblichiamo

Una lezione diversa dal solito che ha destato l’interesse e l’entusiasmo degli studenti dell’Alberghiero di Ladispoli, protagonisti di un incontro speciale dedicato al mondo del bartending: è quella che si è svolta mercoledì 3 febbraio nell’Aula Nica dell’Istituto di via Federici con gli allievi delle Classi Seconde, grazie al coordinamento del Prof. Glauco Nespeca.

“Abbiamo voluto proporre una giornata di formazione e, al tempo stesso, di divertimento ai nostri allievi che hanno potuto conoscere da vicino una realtà professionale di eccellenza nel settore del bartending. – ha sottolineato il Prof. Nespeca, Docente di Sala dell’Alberghiero di Ladispoli – Desidero ringraziare la delegazione dell’Associazione italiana Barmen e Sostenitori, che ha coinvolto gli allievi spiegando la storia dell’AIBES, fondata nel 1949 per iniziativa del Conte Antonio Spalletti Trivelli e oggi forte di oltre 3000 soci.

Un grazie speciale agli esperti intervenuti: Luciano Mammarella (Consigliere Nazionale Aibes Sezione Lazio e Umbria, con Delega ai rapporti tra Aibes e gli Istituti Alberghieri), Arterio Fortuna (Fiduciario Aibes Sezione Lazio e Umbria), Mirko Scorteccia (Vice Fiduciario Aibes Sezione Lazio e Umbria, Delegato Umbria), Alessio Spanò (Barman dell’Hotel De Russie di Roma e assistente per i Corsi di formazione Aibes)”.

Grande, nel corso della lezione, l’interesse suscitato negli studenti dell’Alberghiero dalla dimostrazione di Freestyle acrobatico. “Grazie a questa fruttuosa collaborazione – ha aggiunto il Prof. Glauco Nespeca – si aprirà anche la possibilità, per gli alunni interessati, di frequentare Corsi di specializzazione e di partecipare alle diverse competizioni che si svolgono ogni anno in più parti della penisola.

Un’occasione da non perdere per conoscere sempre meglio tutti i segreti dell’arte del bartending”.