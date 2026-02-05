CONFERENZA DEI SINDACI DELLA ASL RM 4

Dal profilo Facebook del sindaco Marco Crocicchi

Questa settimana ho partecipato, insieme a, consigliere delegato alla sanità, alla 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐀𝐒𝐋 𝐑𝐨𝐦𝐚 𝟒, che si è svolta presso l’Aula Consiliare del Comune di Bracciano, presieduta dal Sindaco di Civitavecchia, con una numerosa rappresentanza di Sindaci dei comuni del territorio, alla presenza della Direttrice Generale della ASL Dott.ssa Rosaria Marino.

Durante l’incontro ci siamo confrontati su diversi 𝐭𝐞𝐦𝐢 𝐜𝐫𝐮𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢, a partire dalla stesura di un nuovo regolamento, che definisca in modo più efficace il ruolo e le funzioni della conferenza stessa.

Abbiamo affrontato il problema legato al 𝐦𝐚𝐧𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐫𝐢𝐧𝐧𝐨𝐯𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐎𝐒𝐒, una questione urgente, soprattutto alla luce delle imminenti aperture di nuovi reparti e servizi previste nel corso dell’anno. È stata confermata una proroga di un mese, fino al 1° marzo, e abbiamo chiesto alla dirigenza quali azioni concrete siano state attivate per risolvere questa criticità strutturale.

Viste le ampie rassicurazioni dateci dalla Dott.ssa Marino, siamo fiduciosi che alla suddetta data del primo Marzo non ci saranno problemi di sorta. Ovviamente la nostra attenzione rimarrà alta sulla questione.