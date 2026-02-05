ATTENTATO INCENDIARO A UN’ATTIVITA’ DI BRACCIANO

Da profilo Facebook del sindaco marco Crocicchi

Quanto accaduto a Bracciano è di una 𝐠𝐫𝐚𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐚.

Per la seconda volta in pochi mesi un’𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ del nostro territorio è stata colpita da un 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐝𝐢𝐚𝐫𝐢𝐨. Un 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 che ha messo a rischio l’𝐢𝐧𝐜𝐨𝐥𝐮𝐦𝐢𝐭𝐚̀ delle persone e che riguarda l’𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀, non solo un singolo locale.

Non siamo di fronte a una 𝐛𝐫𝐚𝐯𝐚𝐭𝐚 né a un 𝐞𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐢𝐨 𝐢𝐬𝐨𝐥𝐚𝐭𝐨. L’uso della 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 e dell’𝐢𝐧𝐭𝐢𝐦𝐢𝐝𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 per generare 𝐩𝐚𝐮𝐫𝐚 è 𝐢𝐧𝐚𝐜𝐜𝐞𝐭𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 e non può trovare alcuna 𝐭𝐨𝐥𝐥𝐞𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚.

A nome dell’𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 esprimo piena 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚̀ ai gestori, già manifestata di persona, e a tutte le persone coinvolte. Fin dalle prime ore successive ai fatti, il 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 è in costante 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐭𝐭𝐨 e 𝐜𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 con le 𝐟𝐨𝐫𝐳𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐞 e con le 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚̀ 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢, affinché venga fatta piena 𝐥𝐮𝐜𝐞 sull’accaduto e siano individuate le 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀. Come 𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 abbiamo il dovere di essere 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐢: a Bracciano nessuno deve sentirsi solo e nessuno deve pensare di poter condizionare la vita del paese attraverso la 𝐩𝐚𝐮𝐫𝐚. La 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚, la 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐫𝐞 e di vivere 𝐬𝐞𝐫𝐞𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 gli spazi della città sono 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐢 e 𝐧𝐨𝐧 𝐧𝐞𝐠𝐨𝐳𝐢𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢.