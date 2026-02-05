5 Febbraio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

Tpl, Gubetti: “Dialogo aperto con la Regione per tutelare i pendolari”

0
63
la sindaca Gubetti, ringrazia il personale della biblioteca
Convegno

Comunicato stampa

Unire le forze per garantire che il nuovo assetto del Trasporto Pubblico Locale risponda al meglio alle esigenze dei cittadini

 Il nuovo servizio di trasporto pubblico locale gestito non più dai singoli comuni ma da Aremol prevede la creazione di unità di rete. Cerveteri ricade all’interno dell’Unità di Rete n. 1 “Tirreno Nord” è un bacino vastissimo che abbraccia l’intera costa laziale — da Fiumicino fino a Montalto di Castro — e che si estende nell’entroterra includendo centri come Tuscania e Canale Monterano, fino a comprendere tutta l’area del lago con Bracciano e Trevignano Romano.

Nei giorni scorsi il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti ha incontrato in Regione l’Assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera e il Direttore di Astral Carlo Cecconi per rappresentare le istanze di questo territorio, che conta 21 Comuni e migliaia di utenti giornalieri.

“Ricevo quotidianamente moltissime segnalazioni da parte di cittadini preoccupati per questo imminente cambio di gestione” – ha dichiarato il Sindaco Elena Gubetti. “Voglio rassicurarli: ci stiamo muovendo da tempo insieme alla Regione per far sì che l’avvio del servizio avvenga solo dopo un’attenta verifica del progetto e dopo aver individuato tutto ciò che è migliorabile. Non permetteremo che questo passaggio avvenga al buio o a discapito della qualità della vita di chi viaggia ogni giorno.”

L’incontro in Regione ha segnato un passo importante: “C’è stato un impegno reciproco a lavorare insieme” – prosegue la Gubetti – “Abbiamo chiesto e ottenuto l’apertura di un tavolo di confronto permanente per l’Unità di Rete Tirreno Nord. Data la vastità e la complessità del nostro bacino, che vede realtà costiere, centri dell’entroterra e del lago con necessità differenti, la Regione è disponibile ad un incontro con i territori che potranno presentare proposte coordinate. È un’opportunità preziosa che permetterà a noi Sindaci di essere parte attiva nella definizione del piano.”

Dall’incontro è emerso che la Regione sta valutando di far partire il servizio non ad aprile, ma all’inizio dell’estate, in concomitanza con la chiusura delle scuole. “Questo slittamento è per noi fondamentale” – conclude il Sindaco – “perché ci darà il tempo di analizzare il progetto tecnico insieme agli altri 20 colleghi Sindaci del nostro bacino e proporre i correttivi necessari prima della ripresa di settembre. Fare rete è l’unico modo per far valere le necessità dei nostri cittadini e portare proposte costruttive al tavolo regionale.”

Articolo precedente
CONFERENZA DEI SINDACI DELLA ASL RM 4
Articolo successivo
Scuola e arti: il Comune finanzia i progetti educativi degli Istituti Comprensivi cittadini

Ultimi articoli

Società

Eletto il nuovo Direttivo della Consulta cittadina delle persone con disabilità del Comune di Cerveteri

Cultura

Trevignano Proms – Concerto “a quattro mani”

Società

Efficientata la Torre Faro all’ingresso di Cerenova: più luce e un abbattimento dei costi superiore al 50 per cento

Sanità

ASL ROMA 4: ATTIVO IL NUOVO SERVIZIO DI OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA PEDIATRICA ALL’OSPEDALE SAN PAOLO DI CIVITAVECCHIA

Territorio

Maltempo: 55 interventi da gennaio sulle strade. In corso lavori a Nazzano e Anguillara dopo le frane

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it