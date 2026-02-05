5 Febbraio, 2026
Scuola e arti: il Comune finanzia i progetti educativi degli Istituti Comprensivi cittadini

Civitavecchia

Comunicato stampa

L’Amministrazione comunale, su proposta dell’Assessora alla Cultura Stefania Tinti, ha deliberato un finanziamento complessivo di 20.000 euro a sostegno dei progetti didattici promossi dagli Istituti Comprensivi del territorio, finalizzati alla valorizzazione del mondo delle arti.
Musica, teatro, canto, spettacolo e cinema sono al centro delle progettualità presentate dalle scuole, tutte orientate a rafforzare percorsi educativi capaci di coniugare l’apprendimento all’ espressione creativa e alla crescita personale degli studenti.
Tutti i quattro istituti comprensivi cittadini, via XVI Settembre, via Barbaranelli, Ennio Galice e Don Milani hanno aderito all’iniziativa; il contributo economico deliberato dalla Giunta comunale consentirà alle scuole di realizzare le attività progettuali in modo più sereno, coprendo le spese necessarie e garantendo continuità e qualità agli interventi educativi.
Il Sindaco Marco Piendibene commenta con soddisfazione l’iniziativa: «Investire nelle scuole – riferisce il Primo Cittadino – significa investire nel futuro della nostra città. Sostenere progetti che uniscono apprendimento e creatività non solo arricchisce il percorso educativo degli studenti, ma rafforza la comunità tutta. Ringrazio tutti gli istituti comprensivi per  l’impegno e per la costante passione con cui lavorano quotidianamente: insieme continuiamo a costruire opportunità concrete per le nuove generazioni».
«Questa è un’azione concreta – aggiunge l’Assessora alla Cultura Stefania Tinti – per creare all’interno della comunità educante, quella della scuola, opportunità che favoriscano la ricerca didattica, i momenti di riflessione, l’educazione all’affettività, al sentimento e alla conoscenza di sé, oltre che alla comunicazione. Si tratta di elementi fondamentali per costruire cittadini responsabili, consapevoli e capaci di relazionarsi in modo positivo con gli altri».
L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno a sostegno della scuola pubblica e dei percorsi educativi che mettono al centro la persona, la creatività e la formazione integrale degli studenti.
Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

