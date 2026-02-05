5 Febbraio, 2026
BRACCIANO. SOLIDARIETÀ A COMUNITÀ DOPO VILE ATTENTATO AD ATTIVITÀ COMMERCIALE

Comunicato stampa

Voglio esprimere tutta la mia vicinanza alla comunità di Bracciano, all’amministrazione e al sindaco Marco Crocicchi per l’attentato che ha coinvolto un’attività del territorio. Si tratta del secondo episodio di questo genere in pochi mesi. Un fatto che suscita forte preoccupazione e turbamento in noi istituzioni. Sono certa che le forze dell’ordine e le autorità competenti individueranno al più presto i responsabili di questo vile gesto. Bracciano è una città splendida, amministrata con serietà e competenza, nella quale non può esserci alcuno spazio per tentativi di intimidazione o per azioni volte a minarne la legalità e il tessuto civile.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano

