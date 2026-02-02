La Pro Loco di Anguillara si racconta: un resoconto dell’anno trascorso

L’agone in questo primo mese dell’anno ha pensato di intervistare il presidente della Pro Loco di Anguillara, Moreno delle Fratte e il vice presidente Leonardo Capomasi. Abbiamo chiesto loro di farci un resoconto dell’anno ormai trascorso. Pronta arriva la risposta del vicepresidente Capomasi: “è stato un anno abbastanza interessante per la Pro Loco, anno del nuovo direttivo 2024/2025/2028 composto da Moreno delle Fratte il presidente, Leonardo Capomasi vicepresidente, Amelia Montone responsabile progetti e bandi, Pietro di Giacomo tesoriere, Marina Galoro che è la segretaria generale e Maria Buggio che è una consigliera. Ad oggi questo è il direttivo con cui si è fatto un bel lavoro di sinergia, mettendo ognuno le proprie competenze a disposizione al fine di raggiungere ottimi traguardi tra cui l’organizzazione di sagre di qualità, prima fra tutte la sagra del pesce, immancabile evento estivo di Anguillara Sabazia. Per quanto riguarda gli eventi c’ è stata d’aiuto la gestione social che ad oggi conta 10,000 follower con un sito che è ancora in lavorazione e noi ci impegneremo nei prossimi tre anni a migliorare ancora di più”. Ha avuto alti e bassi la Pro Loco, ci racconta Delle Fratte, ma poi c’è stata una ripresa grazie al nuovo direttivo. Nel futuro per quanto riguarda gli eventi, dice Capomasi, c’è un focus su quelli tradizionali, come ad esempio la sagra del pesce e la festa di settembre; per vivere di più il territorio di Anguillara Sabazia in inverno, come anche in estate, si organizzeranno delle serate di ballo multidisciplinari che verteranno su salsa, tango, musica per ragazzi, teatro e cabaret e si creerà un calendario per rendere più attivo il territorio. Si cercherà di migliorare la comunicazione per i turisti: c’è stato, a tale proposito, un progetto quest’anno riguardante le visite guidate digitali che prenderà piede attivamente in vista dell’estate. Lo scorso anno con grande successo ci sono state le gare di nuoto regionali in collaborazione con la FIN e si rifaranno anche quest’estate. Questo è un evento piuttosto significativo, soprattutto a livello di cultura territoriale. Ma il focus ad Anguillara non verte solo sull’estate: in inverno ricordiamo la presenza del coro gospel a Natale e le cantine del giubileo, altro grande evento invernale che è stato un successo. Fondamentale la sinergia e collaborazione con l’amministrazione comunale del sindaco Angelo Pizzigallo per la buona riuscita organizzativa. Si ricorda inoltre che la campagna di tesseramento è aperta: è possibile fare l’iscrizione sul sito oppure direttamente in sede in via Anguillarese 145 il giovedì dalle 15:00 alle 18:00 del pomeriggio.

Ilaria Morodei