Bracciano. Il volontariato civico e sociale: quando una comunità decide di esserci

C’è un’idea semplice che guida il nuovo percorso di Volontariato Civico e Sociale del Comune di Bracciano: i servizi pubblici funzionano meglio quando una comunità sceglie di affiancarli.

A spiegare perché nasce questa iniziativa è l’Assessore alle Politiche Sociali, Inclusione e Accoglienza, Max Guitarrini: “negli ultimi anni, anche a Bracciano, sono emersi bisogni nuovi e più complessi: anziani soli, difficoltà di mobilità, fragilità sociali, richiesta di spazi di cultura e partecipazione. Di fronte a tutto questo, la risposta non può essere solo amministrativa: non basta mettere a disposizione servizi. Serve una comunità che si riconosca, che accolga, che partecipi.

Perché c’è un paradosso evidente delle società contemporanee: nonostante la crescita dei servizi e l’aumento degli impegni economici del Comune, aumenta nelle persone il senso di solitudine. È da qui che nasce l’Albo comunale dei Volontari Civici e Sociali e l’invito rivolto a cittadine e cittadini a mettere a disposizione tempo — in alcuni casi bastano anche solo due ore a settimana — attenzione e responsabilità, dentro un quadro chiaro, tutelato e riconosciuto.”

Il Comune punta a un volontariato strutturato e coordinato, con regole certe e copertura assicurativa. Lo sottolinea il Sindaco Marco Crocicchi: “il volontariato che proponiamo non è improvvisazione né buona volontà lasciata a sé stessa. È un impegno organizzato, regolato e assicurato, accompagnato dal Comune e dai Servizi Sociali. Un volontariato che non sostituisce il lavoro degli operatori, ma lo rafforza, rendendo possibile arrivare a più persone e in modo più umano.”

I primi progetti pilota

I primi interventi partono da bisogni concreti e quotidiani:

Bracciano Vicina – Aiuto di prossimità per anziani soli: interventi di vicinanza per contrastare isolamento e solitudine.

That Bracciano Taxi Driver – Che Bracciano t’accompagni: volontari per il trasporto sociale: accompagnamenti con mezzo messo a disposizione dal Comune per aiutare persone con mobilità ridotta negli spostamenti sul territorio.

Barattiamo Pensieri e Parole: attività sociali e culturali (scambio libri, lettura, cittadinanza attiva) per rendere vivi gli spazi pubblici come luoghi di incontro e partecipazione.

A chi sceglie di aderire, il Comune offre copertura assicurativa, formazione e riconoscimento istituzionale. Ma soprattutto offre qualcosa che oggi non è scontato: far parte di una rete, di un progetto collettivo con senso e continuità. Il Sindaco Marco Crocicchi aggiunge: “il volontariato civico non chiede eroismi. Chiede presenza, affidabilità, rispetto. Chiede di esserci quando serve, con la consapevolezza che anche un gesto semplice — un passaggio, una visita, un libro condiviso — può fare la differenza per migliorare la qualità della vita delle persone. Il Volontariato Civico e Sociale del Comune di Bracciano è pensato per essere flessibile, inclusivo e adatto a disponibilità diverse: non esiste un solo modo di fare volontariato, ognuno può contribuire secondo il proprio tempo, le proprie competenze e le proprie possibilità.”

Tre modalità di impegno, tutte tutelate

Proprio per tenere insieme disponibilità diverse, il Regolamento comunale prevede tre tipologie di partecipazione:

Comunitari Solidali (continuativo): presenza regolare nel tempo e supporto costante;

Staffette Solidali (a progetto): partecipazione a iniziative specifiche e di durata limitata;

Volontari Lampo (emergenza): attivazione rapida su chiamata del Comune in caso di necessità urgenti.

Il progetto si inserisce in un’idea più ampia di partecipazione civica. Lo sottolinea Giulia Sala, Presidente del Consiglio Comunale con delega alla Partecipazione: “una città più giusta, solidale e partecipata si costruisce insieme. L’Albo comunale dei Volontari Civici e Sociali è uno strumento semplice ma concreto per trasformare la disponibilità delle persone in un impegno riconosciuto e utile alla comunità. Per questo invito cittadine e cittadini a iscriversi: anche poche ore, se messe in rete e con continuità, possono fare la differenza per qualcuno e per tutta Bracciano.”