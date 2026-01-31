1 Febbraio, 2026
A Bracciano l’Albo delle Volontarie e dei Volontari Civici e Sociali

Riceviamo e pubblichiamo

Oggi, in 𝗔𝘂𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲, abbiamo presentato un pezzo importante del percorso che la nostra amministrazione porta avanti da anni: 𝗺𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗹 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 e le 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶, ricostruire 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ e creare 𝗿𝗲𝘁𝗲 tra le tante realtà associative del territorio.
Il 𝗥𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼, approvato in 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲, nasce proprio per 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝗿𝗲 e 𝗿𝗮𝗳𝗳𝗼𝗿𝘇𝗮𝗿𝗲 questa rete, dando vita a un 𝗩𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮𝘁𝗼 𝗖𝗶𝘃𝗶𝗰𝗼 𝗲 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 strutturato, capace di ampliare 𝗦𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝗲𝘁𝗮̀ e 𝗖𝗼𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲.
L’𝗔𝗹𝗯𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗩𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶𝗲 𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗩𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶 𝗖𝗶𝘃𝗶𝗰𝗶 𝗲 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶 è un tassello concreto del progetto 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘁𝗮 e 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗦𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗹𝗲: iniziative che hanno già dato vita ai 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗤𝘂𝗮𝗿𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲 𝗲 𝗙𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, alle 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗲 𝘁𝗲𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲, al 𝗖𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗮𝗰𝗲, al 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗗𝗼𝗻𝗻𝗮 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 e alla 𝗥𝗲𝘁𝗲 𝗟𝗜𝗔.
Oggi abbiamo presentato i 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗶 𝘁𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶, ma la cosa più bella è che — già durante la mattinata — sono nate 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗲 𝗶𝗱𝗲𝗲 e 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲 da trasformare in azioni.
Ringrazio di cuore cittadine e cittadini, volontarie e volontari, associazioni presenti: questi risultati spesso non fanno rumore, ma 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗿𝘂𝗶𝘀𝗰𝗼𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀.
E oggi, in un tempo in cui c’è chi prova a 𝘀𝗲𝗺𝗶𝗻𝗮𝗿𝗲 𝗼𝗱𝗶𝗼 𝗲 𝗽𝗮𝘂𝗿𝗮 per dividere, noi scegliamo il contrario: 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗰𝗶 𝗰𝘂𝗿𝗮, 𝗺𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲, 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗿𝗲𝘁𝗲. Perché la buona politica si misura nella capacità di 𝘁𝗲𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲 𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 e farle sentire parte della città.
Il nostro obiettivo resta quello di 𝘀𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗰𝗰𝗮𝗻𝘁𝗼 ai cittadini e a chi ha bisogno, continuando a costruire una 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘁𝗮 𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗹𝗲.
Un ringraziamento speciale a chi dedica 𝗧𝗲𝗺𝗽𝗼, 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶𝗮 e 𝗣𝗮𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 alla città: senza il vostro contributo, questi traguardi non sarebbero possibili.
Dalla pagina Facebook del Sindaco
