𝐏𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐎𝐬𝐬𝐢𝐠𝐞𝐧o a Bracciano: 𝐩𝐢𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐢𝐥 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨, 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐢𝐥 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞

Da un post su Facebook del sindaco Marco Crocicchi
Con il 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐎𝐬𝐬𝐢𝐠𝐞𝐧𝐨 stiamo realizzando una nuova 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐚 𝐝𝐢𝐦𝐨𝐫𝐚 di 𝟑𝟓𝟔 piante tra 𝐚𝐥𝐛𝐞𝐫𝐢 e 𝐚𝐫𝐛𝐮𝐬𝐭𝐢, in più punti del territorio.
𝐃𝐨𝐯𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐢𝐚𝐦𝐨 e quali piante:
𝐕𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐌𝐚𝐠𝐧𝐨𝐥𝐢𝐞: bagolari, aceri, frassini, querce, tigli + corniolo
𝐀𝐬𝐢𝐥𝐨 𝐒𝐚𝐧 𝐂𝐞𝐥𝐬𝐨: bagolari, aceri, frassini
𝐁𝐨𝐜𝐜𝐢𝐨𝐟𝐢𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥 𝐆𝐢𝐮𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨: lecci e querce
𝐂𝐚𝐦𝐩𝐨 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐨: lecci, tigli, bagolari, cipressi, aceri, querce, frassini + arbusti come viburno, corbezzolo, lentisco, agrifoglio
In totale: 𝟏𝟕𝟑 alberi e 𝟏𝟖𝟑 arbusti.
Perché farlo oggi? Perché il 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐜𝐥𝐢𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐨 si combatte anche così: più 𝐨𝐦𝐛𝐫𝐚, più 𝐫𝐚𝐟𝐟𝐫𝐞𝐬𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐨, più 𝐛𝐢𝐨𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭à, più qualità dello spazio pubblico.
E sì: è facile indignarsi quando un albero viene tagliato. Ma a volte succede per 𝐫𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚. La cura del verde è anche manutenzione responsabile, non propaganda.
𝐹𝑎 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑟𝑢𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒.
Noi vogliamo far crescere quella “foresta”, con continuità.