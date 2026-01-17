17 Gennaio, 2026
“Sono gay e mi conosco”, Lorenzo Vecchiotti presenta il suo libro a Braccioano

sono gay e mi conosco, la presentazione di Vecchiotti a Bracciano

Presentazione alla biblioteca di Bracciano, via Pratoterra nr. 2

giorno 22 gennaio alle ore 17

Lorenzo Vecchiotti giovane braccianese, graphic designer , con coraggio nel 2025 decide di raccontarsi per avvicinare anche i lettori piu sensibili a conoscere il suo percorso: dalla consapevolezza della sua natura, alle paure di affrontare gli altri , alla ricerca del suo posto nel mondo .
Lo accompagneranno in questo viaggio la prof.ssa Loretta Truini sua docente di lettere negli anni del liceo e Luigia de Michele e Sonia Boffa che daranno voce alle pagine del suo libro .

