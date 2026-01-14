14 Gennaio, 2026
Giornale del Lago e della Tuscia

Una rappresentazione teatrale religiosa su Sant’Antonio Abate di e con Agostino De Angelis

Sant'Antonio Abate

Riceviamo e pubblichiamo

Il 18 gennaio alle ore 19.00, nella suggestiva Chiesa di Sant’Antonio Abate nel rione la Boccetta a Cerveteri, andrà in scena uno spettacolo dedicato alla figura di Sant’Antonio Abate, uno dei santi più amati e radicati nella tradizione popolare.

L’evento, proposto dal Parroco Don Gianni Sangiorgio della Parrocchia Santa Maria Maggiore, per la regia e adattamento di Agostino De Angelis, si inserisce nel solco delle celebrazioni antoniane, proponendo un racconto teatrale che unisce spiritualità, memoria e identità collettiva. La scelta della chiesa da parte del regista come spazio scenico non è casuale: il luogo sacro diventa parte integrante della narrazione, amplificando il valore simbolico e l’intensità emotiva dello spettacolo.

La rappresentazione dedicata al Santo sarà strutturata attraverso parole e azioni sceniche dei lettori delle Parrocchie: Rossella Travagliati, Elsie Papi, Patrizia Paoletti, Gigliola Ricci, Alessandra Magrelli, Decio Bagni, Renato Arseni, Roberta Lautizi, Elio Lucci, Bruno Frosi e la partecipazione degli attori dell’Academy for Theater, Cinema and Cultural Heritage: Riccardo Dominici, Riccardo Frontoni, Luisa De Antoniis, Nerina Piras, Gianmarco De Antoniis, e degli alunni della secondaria dell’Istituto I.C. Cena con la professoressa Ilaria Dall’Acqua, i canti dei cori delle Parrocchie di Santa Maria Maggiore, Santissima Trinità e Santuario Nostra Signora di Ceri con all’organo Christian Proietti, diretti dal M° Alessio Piantadosi e la partecipazione al clarinetto del M° Amedeo Ricci e del soprano Elena Danusia, le suggestioni visive curate da Desirée Arlotta.

La regia privilegia un linguaggio essenziale ma evocativo, in cui la narrazione si intreccia con momenti di intensa riflessione, restituendo al pubblico non solo un racconto agiografico, ma anche una meditazione sul rapporto tra uomo, fede e comunità. Sant’Antonio Abate emerge così come figura attuale, portatrice di valori universali che superano il tempo e le epoche.

Lo spettacolo, organizzato dall’Associazione Culturale ArcheoTheatron con il patrocinio gratuito del Comune di Cerveteri, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, rappresenta un’occasione preziosa per vivere un’esperienza culturale e spirituale insieme, nel cuore di Cerveteri, riscoprendo una tradizione profondamente legata al territorio.

Un appuntamento ad ingresso libero da non perdere, capace di unire teatro, storia e devozione in una serata di grande suggestione.

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

