Il presepe vivente di Trevignano Romano: tra vin brulé, dolci fatti in casa e spirito di partecipazione

Si è svolto nella giornata di domenica 11 gennaio il presepe vivente di Trevignano Romano, curato dalla parrocchia Santa Maria Assunta. Tanta la partecipazione dei volontari, sia adulti che bambini, che nonostante il freddo si sono calati nei panni e nell’atmosfera biblica che circondava la nascita di Gesù Cristo.

Realizzato nella cornice della Casa del Fanciullo, in Via della Rocca, l’evento ha dato l’occasione a tutta la comunità del borgo sul Lago di Bracciano di riunirsi e passare un bel momento insieme ai loro cari.

Come consolazione al freddo impervio della serata, oltre ai vari falò accesi in tutto il presepe, non è nemmeno mancato il vin brulé, rimedio perfetto contro il gelo di questi giorni. Non solo da bere però, in quanto, oltre al calore della bevanda, non sono stati lesinati dolci, preparati anche quelli sul momento dai partecipanti della comunità. Il tutto è stato offerto, con la possibilità di poter contribuire grazie ad un’offerta volontaria.

Davide Catena, redattore L’agone