Riceviamo e pubblichiamo

Una rappresentazione toccante e di forte emozione quella di ieri pomeriggio presso la suggestiva cornice del Parco Martiri delle Foibe – ex Uliveto. “Seguendo la Cometa” il tradizionale appuntamento con il presepe vivente organizzato dalla Pro Loco cittadina si è confermato come un vero e proprio spettacolo teatrale con la consueta partecipazione diretta degli spettatori all’interno della scenografia del mercato di Betlemme.

Anche quest’anno i nuovi testi e gli altrettanti quadri sotto la regia di Francesco Angeloni e di Antonio Biso, e il particolare gioco di luci della Wandy Star S.r.l., hanno valorizzato in maniera suggestiva, la nuova location di quest’anno, il Parco dell’Uliveto, che ha assunto un’atmosfera magica ed evocativa.

Il pubblico di ieri, visibilmente commosso, ha colto pienamente il messaggio, con l’invito a

riflettere sui veri valori di pace e fratellanza, ed ha potuto constatare la continua crescita di livello dello spettacolo apprezzando la bravura degli attori, tra cui tanti giovani e il prezioso lavoro sartoriale realizzato da Eleonora Garbi.

“Siamo molto soddisfatti – afferma la Presidente Maria Cristina Ciaffi – che anche per questa edizione ci sia stato il riconoscimento e il contributo da parte della Regione Lazio Direzione Turismo, che ha annoverato il Presepe vivente organizzato dalla Pro Loco di Civitavecchia, tra i progetti più validi del programma regionale a favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari”.

La rappresentazione si è avvalsa altresì dell’aiuto economico della Fondazione Ca.Ri.Civ. e della Soc. Le Terme che ospita la manifestazione, oltre al patrocinio morale del Consiglio Regionale del Lazio.

Per coloro che non hanno potuto assistere alla prima rappresentazione, la replica andrà in scena oggi pomeriggio 28 dicembre dalle ore 17,00 alle 20,00.

Per info: Tel. 3513440202

F.to Il Presidente

Maria Cristina Ciaffi