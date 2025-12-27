28 Dicembre, 2025
Anguillara Sabazia. Uniti per cambiare: più di un nome un impegno reale

Riceviamo e pubblichiamo

UNITI PER CAMBIARE è una coalizione che con responsabilità ed entusiasmo proporrà una serie di incontri pubblici dedicati ai temi reali del paese: questioni su cui la comunità chiede risposte da cinque anni e che finora sono rimaste senza ascolto.

Finora non abbiamo avuto riscontri, ma al contrario abbiamo letto un comunicato ben poco comunicativo, firmato da una presunta coalizione che sembra parlare più per timore che per reale convinzione. Un testo privo di contenuti, senza risultati concreti, senza alcun riferimento alle responsabilità o all’attività svolta dai singoli consiglieri e assessori. Parole vuote che somigliano agli ultimi segnali di una storia ormai arrivata al capolinea.
Dietro quelle righe si intravede il solito schema stanco e superato, un potere autoreferenziale, in cui le decisioni vengono prese sempre dalle stesse poche persone, chiuse in una stanza troppo piccola per rappresentare davvero un paese intero. È esattamente questo modo di governare che ha allontanato i cittadini e impoverito il confronto democratico.
Il nostro percorso, aperto, civico e partecipato, è invece appena iniziato.
E con la forza delle idee, la chiarezza delle proposte e la serenità di chi guarda avanti, auguriamo a tutte le cittadine e i cittadini un Natale autentico e un felice anno nuovo, che sia davvero l’inizio di un cambiamento e di un rinnovato senso di comunità. Uniti per cambiare.
