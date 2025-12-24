Natale 2025 ad Anguillara Sabazia

Riceviamo e pubblichiamo

Il Natale ad Anguillara Sabazia offre un ricco programma di eventi che spaziano da concerti, iniziative culturali ed enogastronomiche creando un’atmosfera festosa nel borgo e sul lungolago per tutti, con eventi che si svolgono fino all’Epifania in collaborazione tra la Pro Loco Anguillara Sabazia 2007 A.P.S. e l’Amministrazione Comunale.

Tra i momenti più attesi, il Concerto Gospel del 25 dicembre alle ore 18:00, nella Chiesa di San Francesco, con il coro Marquinn Middleton & The Miracle Chorale da Dallas, Texas: un evento straordinario di fama internazionale.

Il 27 e 28 dicembre spazio alle Cantine del Giubileo- I Sapori del Lazio ad Anguillara Sabazia, un percorso enogastronomico tra le vie del centro storico che valorizza le eccellenze del Lazio e l’identità del territorio.

A chiudere le festività, la Tombola Vivente, una tradizione storica che ogni anno richiama grandi e piccoli, un’occasione festosa per stare insieme.

Il programma è stato reso possibile grazie al sostegno dell’Assessorato al Turismo e al contributo di enti e realtà territoriali, tra cui Regione Lazio, ACEA, Consorzio del Lago e ARSIAL.

Il direttivo ringrazia l’Amministrazione comunale e rivolge a cittadini e visitatori i migliori auguri di un sereno Natale e di un felice Anno Nuovo.

Per non perdere i prossimi appuntamenti: @prolocoanguillarasabazia.

La Pro Loco che connette cultura e tradizioni.



