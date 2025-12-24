Il grande Gospel a Cerveteri: domenica il coro “Sister Heart” in concerto

Riceviamo e pubblichiamo

Appuntamento per domenica 28 dicembre alle ore 21:00 all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone, ingresso gratuito

Il grande Gospel accende il Natale Caerite 2025. Una serata eccezionale quella che domenica 28 dicembre alle ore 21:00 andrà in scena all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone: ad esibirsi, il Coro Gospel “Sister Heart”, diretto dal Maestro Irina Arozarena.

Un magnifico ensemble composto da undici elementi, nove coriste straordinarie e una pianista: tra brani legati alla tradizione gospel e quelli più natalizi, sarà uno spettacolo assolutamente da non perdere. L’ingresso è libero e gratuito.

“L’appuntamento con ‘Sister Heart’ è uno dei più attesi all’interno del Natale Caerite di quest’anno – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – una serata da trascorrere insieme in compagnia di musicisti e artisti straordinari, per vivere insieme l’atmosfera natalizia”.