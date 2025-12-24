Come procedono i lavori pubblici a Bracciano: un breve resoconto

I lavori pubblici in corso a Bracciano sono tanti. E la gestione di questi è di gran lunga tra gli argomenti che più fanno discutere in paese. Col mese di dicembre, che è tradizionalmente periodo di bilanci, un resoconto sull’avanzamento delle opere pubbliche del 2025 sembra obbligato.

Intanto ci sono i lavori conclusi. Parlando di conservazione, il muro perimetrale dei Giardini di via del Lago è stato restaurato e sempre nei dintorni seguirà il rifacimento delle scale che collegano la stessa strada a via delle Ferriere e il muro di quest’ultima. Una nuova mensa è stata realizzata all’interno delle scuole di via dei Lecci e sempre a Bracciano nuova finiranno a giorni i lavori di riqualificazione dell’area giochi di traversa Borsellino.

Poi c’è ciò che è stato iniziato o quello che deve ancora iniziare. L’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Marco Crocicchi, vuole investire molto sugli impianti sportivi. Dopo la riapertura dello stadio Vergari, sono in corso interventi importanti al palazzetto Starnoni. Questi lavori riguardano una ristrutturazione generale, l’efficientamento energetico e proseguiranno con il rifacimento completo del campo di gioco e la sostituzione del grande telo di copertura.

Ultima, ma non per importanza, c’è la controversa riqualificazione del lungolago sulla quale, però, sembra intravedersi una luce in fondo al tunnel. I lavori al principale dei nuovi parcheggi, quello di via del Lago, sono quasi ultimati. A seguito di questi si terminerà con la posa della nuova pavimentazione su tutta la nuova passeggiata pedonale e la realizzazione di aree giochi e fitness. Una vicenda tortuosa ma che sembra, finalmente, arrivare a un lieto fine.

Infine ci sono tutti quei lavori finanziati e in attesa di partire, ma che sono in dirittura d’arrivo. La sistemazione della pavimentazione di Piazza IV novembre, una nuova illuminazione e dei dissuasori al belvedere della Sentinella, l’illuminazione crepuscolare al Torrione e la riqualificazione del lavatoio di via Cupetta del mattatoio sono solo alcune delle lavorazioni che cominceranno ad inizio anno. Tanto da fare, dunque, per l’amministrazione comunale e molti disagi per i cittadini da sopportare. Alla fine, però, quello dei lavori pubblici a Bracciano è un bilancio che si può definire positivo nonostante le tante cose ancora da fare.

Luca Ianniello