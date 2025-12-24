25 Dicembre, 2025
Manziana. In arrivo la nuova rete in fibra ottica grazie ai fondi PNRR

A Manziana sta arrivando una nuova infrastruttura che promette di rivoluzionare la connettività del territorio. Sono infatti in fase di ultimazione i lavori per la posa della rete in fibra ottica realizzata da FiberCop S.p.A., intervento reso possibile grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La nuova rete consentirà di raggiungere velocità fino a 10 Gigabit al secondo, garantendo una connessione stabile e sicura. Un salto tecnologico significativo per chi utilizza quotidianamente lo smart working, segue lezioni online, usa servizi in streaming o accede ai sempre più diffusi servizi digitali.

Secondo quanto comunicato dal Comune, l’infrastruttura aprirà le porte a una serie di servizi avanzati, tra cui:

  • Biblioteche digitali e piattaforme cloud
  • Aule virtuali e percorsi di didattica a distanza
  • Servizi sanitari online innovativi
  • Soluzioni di smart city per traffico, mobilità e sicurezza urbana
  • Nuove opportunità per il commercio elettronico locale
  • Sistemi evoluti di videosorveglianza

Si tratta quindi di un investimento che rafforza il legame tra istituzioni, cittadini e tessuto produttivo, offrendo al territorio nuove possibilità di crescita.

L’Amministrazione comunale è consapevole che, nelle ultime settimane, i lavori hanno comportato disagi e temporanee difficoltà alla viabilità. Alcune strade sono state interessate da scavi e interventi che possono aver creato fastidi comprensibili. Tuttavia, è importante ricordare che si tratta di un sacrificio momentaneo, necessario per dotare Manziana di un’infrastruttura che offrirà vantaggi duraturi a tutta la comunità.

Un altro aspetto rilevante riguarda i costi: l’accesso alla nuova fibra risulta già disponibile sul mercato con tariffe in linea con quelle delle attuali connessioni, rendendo l’upgrade alla rete ultra-veloce alla portata della maggior parte degli utenti.

La realizzazione dell’infrastruttura segna dunque un passo decisivo nel percorso di modernizzazione del Comune di Manziana, che punta a migliorare la qualità dei servizi digitali offerti e a rendere il territorio più competitivo e connesso.

