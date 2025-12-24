25 Dicembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeCultura

La sinistra tra memoria, guerra e rappresentanza

0
132

“Venderò le mie scarpe nuove a un vecchio manichino, per vedere se si muove, se sta fermo o se mi segue nel cammino…” Il verso di una vecchia canzone di Edoardo Bennato mi ha offerto un’immagine utile per interrogarmi su cosa significhi oggi essere di sinistra. In un contesto internazionale segnato da conflitti, le varie posizioni sulle guerre rimane un nodo irrisolto, spesso oscillante tra pacifismo storico e nuove esigenze geopolitiche. Parallelamente, la crescente disaffezione al voto, con una partecipazione ormai minoritaria, solleva interrogativi sulla capacità delle forze politiche di rappresentare la società contemporanea e diventa divisiva nelle analisi.

A ciò si aggiunge il tema della gestione della memoria storica: il caso di una casa editrice che pubblica testi elogiativi del fascismo e del nazismo e che partecipa alla Fiera nazionale della piccola e media editoria “Più libri più liberi”, evidenzia tensioni irrisolte tra sensibilità democratica, libertà editoriale e responsabilità culturale.

Questi temi mostrano come l’attualità sfidi costantemente l’identità della sinistra, costringendola a confrontarsi con la pluralità di visioni presenti al suo interno e con la difficoltà di ritrovarsi in ideali comuni.

Non è una novità: la storia ci insegna che le divisioni all’interno del vasto campo della sinistra non hanno prodotto soltanto sconfitte elettorali, ma anche tragedie che hanno segnato intere generazioni.  Nonostante ciò, siamo sempre al limite di una deriva autodistruttiva: esaltare le divisioni anziché i punti di unione, dimenticando che la sterile e sempre controproducente competizione tra chi si ritiene più coerente tra i propri compagni di viaggio finisce per far dimenticare le ragioni dello stare insieme. Così, nel tentativo di imporre la propria egemonia all’interno della propria parte politica, si finisce per consegnare all’avversario la supremazia che si voleva evitare.

C’è un momento nella vita in cui ci si rende conto che quel vecchio manichino ha davvero bisogno di scarpe nuove per rimettersi in cammino e continuare, nello stesso tempo, a difendere e a inseguire gli ideali di uguaglianza, solidarietà e libertà: le basi necessarie per costruire una società più giusta, in cui il Noi conti sempre più dell’Io, perché l’Io si mette sempre di traverso. È l’Io che accende le guerre, che ti sussurra che la politica non serve, che puoi bastare a te stesso, che la cultura è un affare privato. Il Noi, invece, può apparire più lineare ma nella realtà è molto più scomodo e complicato: ti costringe al confronto, ti trascina dentro quel lavoro lento e faticoso che si fa tra la gente, non nei monologhi interiori.

E allora ritornano in mente certe parole: “Ogni cosa ha il suo prezzo” terminava Edoardo Bennato nella sua vecchia canzone “ma nessuno saprà quanto costa la mia libertà”. E capisci che forse è proprio lì, in quel prezzo invisibile, che il vecchio manichino deve imparare a camminare di nuovo.

Lorenzo Avincola

Articolo precedente
Bracciano 2025: un anno di cura, diritti e comunità. Il bilancio dell’azione amministrativa
Articolo successivo
Manziana. In arrivo la nuova rete in fibra ottica grazie ai fondi PNRR

Ultimi articoli

Cultura

A Cerveteri “Le Capinere” in concerto: al Granarone un suggestivo concerto a lume di candela

Cultura

A Poli e San Gregorio da Sassola la prima edizione della rassegna itinerante dedicata ai presepi viventi

Società

Decoro urbano e rifiuti: attivato il servizio degli Ispettori Ambientali

Cultura

Corso di apicoltura a Canale Monterano

Cultura

Il grande Gospel a Cerveteri: domenica il coro “Sister Heart” in concerto

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it